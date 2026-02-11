El Mercado del Peregrino de Caravaca trae en 2026 siete ediciones tematizadas

El Mercado del Peregrino de Caravaca de la Cruz comienza una nueva temporada este 2026 con una programación compuesta por siete ediciones tematizadas que se celebrarán cada tercer domingo de mes en el Paseo de La Corredera, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Esta cita, promovida por el Consistorio caravaqueño, que alcanza ya las 28 ediciones, está consolidada como un referente en el calendario regional de mercados artesanales.

La concejal de Artesanía, Mari Cruz Pérez, junto a la coordinadora del mercado, Lola Salcedo, han presentado el calendario previsto para este año, destacando la evolución y crecimiento de un evento que reúne a artesanos de distintos puntos de la Región, con una oferta que abarca desde la gastronomía hasta la decoración y la creación artística.

Mari Cruz Pérez ha señalado que “el Mercado del Peregrino es una actividad abierta a todos, pero pensada especialmente para el público familiar, por las actividades participativas que acompañan a cada edición y que se van adaptando a cada temática”.

Artesanía, productos locales kilómetro cero y actividades familiares impulsan esta cita, con cerca de treinta años de trayectoria

Por su parte, Lola Salcedo ha explicado que cada edición se centra en una rama concreta de la artesanía y que este año “se han renovado los juegos y los talleres, reforzando la parte participativa del mercado para que niños y mayores puedan disfrutar de una experiencia completa en cada jornada”. La coordinadora del evento ha señalado, además, que “es una apuesta por la artesanía y por los productos locales de kilómetro cero, apoyando a nuestros creadores y productores y fomentando el consumo responsable en un entorno privilegiado como es La Corredera”.

Programación 2026

La temporada arranca este domingo, 15 de febrero, con la edición ‘¡Carnaval, Carnaval!’, una jornada dedicada a los motivos carnavalescos, los colores y la música alegre para dar la bienvenida al calendario 2026. Habrá degustación gratuita de chocolate caliente y tortas fritas, taller infantil de máscaras con materiales reciclados y pintura natural, concurso de disfraces artesanal dirigido a todas las edades —con premio a la originalidad consistente en una cesta de productos donada por los expositores—, además de globoflexia, pintacaras y música ambiental.

El 15 de marzo la temática será ‘El esparto’, con degustación gratuita de migas con tropezones, demostración artesanal de esparto con taller abierto al público, actuación en directo de música tradicional, juegos artesanales de madera y taller infantil de algodón de azúcar y palomitas.

El 19 de abril estará dedicado a ‘Gigantes y cabezudos’, con exhibición de arte fallero a cargo de un artista invitado que mostrará técnicas de modelado y pintura, talleres infantiles de creación de “Cabezudos mini”, zona de juegos y música de pasacalles en directo.

El 17 de mayo llegará ‘El mundo de las abejas’, con demostración de apicultura mediante colmena simulada, degustación de miel en panal, taller familiar de velas de cera de abeja, mesa expositiva de productos de la colmena y sorteo de artículos artesanales por la compra en los puestos.

El 27 de junio se celebrará ‘Aromas de verano’, con demostración y taller de elaboración de jabones artesanales, taller infantil “Mi primera planta”, juegos infantiles, música en directo y sorteo de cesta artesanal. Tras el verano, el mercado regresará el 18 de octubre con ‘Sabores de otoño’, que incluirá demostración de elaboración de queso artesanal, taller infantil “Hojas que cuentan historias”, zancudos, música en directo y zona de juegos. La temporada concluirá el 15 de noviembre con ‘Dulces con magia’, jornada en la que habrá taller infantil “Mis primeras galletas”, demostración de repostería artesanal con explicación de técnicas básicas y decoración con ingredientes naturales, espectáculo de magia, zona de juegos infantiles y sorteo de cesta artesanal.