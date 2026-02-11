Las limpiadoras de Yecla se rebelan contra el "limbo legal" tras meses sin cobrar: "No trabajamos gratis"

En un "limbo legal" que no les permite cobrar desde hace meses por el trabajo que vienen realizando. Es la situación que vienen sufriendo las limpiadoras de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Yecla. Se trata de trabajadoras de la empresa de limpieza TSI Levante, que el pasado verano entró en concurso de acreedores, y con la que el Consistorio mantenía el contrato. Desde octubre de 2025 estas trabajadoras fueron subrogadas por parte de la nueva empresa que, tras la licitación, garantizó la continuidad del servicio y de los puestos de trabajo de las afectadas.

A pesar de ello, desde Comisiones Obreras alertan que la subrogación se ha convertido en una "trampa administrativa", ya que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha denegado el abono de los salarios impagados por TSI Levante, argumentando que, al existir una subrogación, la responsabilidad de pago no recae sobre el fondo público. Y el Ayuntamiento tampoco "puede pagarle directamente" a estas vecinas, tal y como defendió la alcaldesa, Remedios Lajara.

La regidora insistió este miércoles a La Opinión que el Consistorio es también "parte damnificada" por ese concurso de acreedores "El Ayuntamiento no tiene relación laboral ni contractual con las empleadas de TSI Levante, pero sí que tiene una responsabilidad moral por velar y porque se cumpla que ellas puedan cobrar lo que se le adeuda. La solución no pasa por el Ayuntamiento inicialmente, sino por el administrador concursal y lo que diga un Juzgado de lo Mercantil. No es una cuestión económica, sino una cuestión jurídica y de legalidad: el Ayuntamiento tiene el dinero para pagarles, pero necesitamos el pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil", dijo Lajara hace unos días.

CC OO se concentra ante el Consistorio para exigir el ingreso inmediato de los salarios impagados

Por su parte, desde la Federación de Comisiones Obreras del Hábitat de la Región de Murcia denunciaron que llevan "tres nóminas sin cobrar, dos pagas y la parte proporcional de la de productividad variable". Miembros del sindicato se concentraban a las puertas del Ayuntamiento este miércoles por la mañana con pancartas y carteles en los que se podía leer 'No trabajamos gratis', 'Queremos nuestro dinero ya' o 'Con promesas no se paga la hipoteca', entre otros mensajes.

Con esta movilización, el colectivo exige que "se pase de las palabras a los hechos" y que se proceda al ingreso inmediato de sus nóminas devengadas y no percibidas.

Desde CC OO del Hábitat señalan directamente al Ayuntamiento de Yecla como "responsable subsidiario y garante de un servicio público esencial. A pesar de que el Consistorio manifestó inicialmente su intención de asumir el pago de las cantidades adeudadas para subsanar el daño causado por la anterior contrata, la realidad es que el equipo de Gobierno está dando largas", explican desde Comisiones.

Lajara asegura que la Administración local dispone del dinero, pero defiende que necesita respaldo del Juzgado para efectuar el pago

"No podemos permitir que las trabajadoras paguen los platos rotos de una mala gestión empresarial y la desidia administrativa. El Ayuntamiento dice que va a pagar, pero el dinero no llega y las facturas de estas familias no esperan", palabras de María Fernández de Maya.

CCOO del Hábitat de Murcia advierte que "no cesará en sus reivindicaciones ni en la adopción de medidas de presión hasta que la última trabajadora haya cobrado lo que por derecho y trabajo le corresponde".