El Carnaval de Águilas también es inclusivo

El C.C. Águilas Plaza volvió a celebrar el carnaval inclusivo, una cita que ya es tradicional en el Carnaval de Águilas, llegando a su octava edición y en la que reúne a los centros sociales del municipio, como las Residencias de Ancianos Ferroviarios y de San Francisco, así como su Centro de Día, además de las asociaciones de Alzheimer y Afemac Enfermos Mentales de Águilas y Comarca, Águilas Down y Fundown, además del Centro Ocupacional Urci.

Cada entidad participante aportó sus propios Personajes del Carnaval, quienes compartieron protagonismo con los auténticos Personajes de esta fiesta de Interés Turístico Internacional, que se unieron a la celebración carnavalera.

Una cita en la que no faltó la Batalla de Cascarones entre Don Carnal y Doña Cuaresma, a la que acudieron los Personajes del Carnaval disfrazados con una nueva temática, en esta ocasión en el antiguo Egipto. Hasta siete trajes, confesaba La Musa, Paula Robles, que se ha confeccionado para este carnaval, al igual que el resto de sus personajes.

Este miércoles 11 de febrero los Personajes recogerán la munición, los tradicionales Cascarones de confetis, para las Batallas entre Don Carnal y Doña Cuaresma, tanto infantiles como adultos. El acto tendrá lugar en los centros de Afemac Asociación de Enfermos Mentales de Águilas y Comarca, y en el Centro Ocupacional Urci, en los que sus usuarios, durante meses, han confeccionado miles de Cascarones. También se celebrará el tradicional Pesaje de los Personajes, a los que se le entregará su peso en productos de la tierra y del mar, como tomates, lechugas, lubinas o doradas entre otros.