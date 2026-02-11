Calasparra presenta sus propuestas para el Carnaval 2026

Los concejales de Festejos, Juan José López y Juan Bernal, acompañados por el concejal de Cultura, Pablo Cassinello, han dado a conocer las actividades previstas para el Carnaval 2026, junto a las representantes de los centros educativos de Calasparra

La programación dará comienzo el próximo viernes 13 de febrero con la tradicional 'Tarde de Fritillas'

La programación dará comienzo el próximo viernes 13 de febrero con la tradicional “Tarde de Fritillas”, que se celebrará a partir de las 18:30 horas en el Club de la Tercera Edad, una cita ya consolidada dentro del carnaval calasparreño y que supone uno de los encuentros más entrañables de estas fiestas.

Programación

Programación / La Opinión

El Carnaval Escolar tendrá lugar el martes 17 de febrero, con salida a las 16:30 horas desde la calle Higinio García. Los niños y niñas de los centros educativos volverán a llenar las calles de alegría con sus mejores disfraces y coreografías. El bosque, la agricultura, las abejas y las artes plásticas, entre otras temáticas, protagonizarán este desfile, uno de los actos más esperados por las familias.

El viernes 20 de febrero, a las 19:00 horas en el Club de la Tercera Edad, se celebrará el tradicional Concurso de Disfraces de este colectivo.

El acto central de estas fiestas, llegará el sábado 21 de febrero con el Desfile y Concurso de Carnaval, que dará comienzo a las 19:00 horas desde la calle Higinio García. Comparsas, grupos y participantes individuales recorrerán las principales calles del municipio mostrando su originalidad y puesta en escena.

Al finalizar el desfile, se celebrará la entrega de premios en el Cine Rosales

Al finalizar el desfile, se celebrará la entrega de premios en el Cine Rosales. Tal y como ha señalado Juan José López, “serán premios económicos para gastar en el comercio local, porque queremos que el Carnaval también sirva para apoyar a nuestros establecimientos y dinamizar la economía del municipio”.

Inscripciones

El concejal Juan José López presentando la programación / La Opinión

Desde el Ayuntamiento se recuerda a todas las personas que deseen participar en el desfile, tanto de forma individual como en grupo, que pueden inscribirse desde este momento y hasta el viernes 20 de febrero a las 15:00 horas, presencialmente en el Ayuntamiento o a través de los teléfonos 667 523 994 y 646 887 301. Para optar al concurso de disfraces será necesario consultar las bases, que estarán disponibles en los próximos días en la página web del Ayuntamiento, calasparra.org.

Desde la Concejalía de Festejos se invita a todos los vecinos y vecinas a participar activamente en las actividades programadas. “Que se animen a disfrazarse, a formar grupos, a salir a la calle y a vivir estos días con ilusión”, alentaba Juan José López, quien concluía recordando que “el Carnaval es de todos, y cuantos más seamos, más grande será la fiesta”.

Unos días en los que Calasparra se convierte en sinónimo de alegría, y tradición, llenando sus calles de disfraces, música y muy buen ambiente.