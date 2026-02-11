Servicios
Los Alcázares tendrá socorristas en sus playas por primera vez en Semana Santa
El dispositivo de vigilancia y salvamento estará operativo del 28 de marzo al 6 de abril en Las Palmeras y Manzanares
L.O.
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha celebrado este martes la reunión ordinaria del Órgano Gestor de Playas, en la que han participado los distintos servicios municipales y técnicos implicados en la gestión del litoral para coordinar el dispositivo de salvamento y las actuaciones previstas de cara a la temporada 2026.
Como principal novedad, el municipio contará por primera vez con un servicio específico de vigilancia y salvamento durante la Semana Santa. El dispositivo estará operativo del 28 de marzo al 6 de abril, en horario de 11.00 a 17.00 horas, en las zonas Lima 3 (Las Palmeras) y Lima 5 (Manzanares).
El operativo estará integrado por cuatro socorristas, un patrón, un coordinador y una moto acuática, además de rondas dinámicas de vigilancia. De forma puntual, el Servicio de Emergencias Municipal (SEM) podrá activar también una embarcación propia si fuera necesario.
Reubicación del puesto de Los Narejos y Las Salinas
Durante la reunión se abordó asimismo la reubicación del puesto Lima 1, actualmente situado entre Los Narejos y Las Salinas. Los informes técnicos del SEM recomiendan su traslado a una zona con mayor visibilidad para mejorar la vigilancia del área de baño. Para 2026 se prevé la adecuación provisional del puesto en la nueva ubicación y el estudio de viabilidad para adquirir una torre de vigilancia.
Otro de los asuntos tratados fue la inspección, verificación y certificación anual de los puestos de socorro y sillas de vigilancia, que contarán con una certificación con validez de un año, siguiendo las recomendaciones técnicas de Industria y del SEM.
En cuanto a las actuaciones previstas para la mejora de las playas, se plantearon medidas como el acopio de arena, la retirada temporal de porterías en la playa de La Concha con motivo de los ensayos berberiscos y la solicitud del balizamiento antes de Semana Santa.
Más lavapiés accesibles
El Ayuntamiento también prevé la adquisición de lavapiés accesibles con ducha incorporada, que se instalarán junto al puesto de asistencia al baño, además de la revisión y reparación del equipamiento existente, la continuidad de la campaña de protección solar y el restablecimiento urgente de la red de comunicación, actualmente fuera de servicio.
La concejala de Turismo y Playas, María José Díaz, subrayó que la planificación del litoral "no empieza en verano ni termina en septiembre", y destacó la coordinación constante entre departamentos durante todo el año para garantizar que los servicios estén preparados con antelación. Sobre la apertura en Semana Santa, señaló que la activación del dispositivo en marzo responde a la estrategia municipal de desestacionalizar el uso de las playas y adaptar los servicios al aumento de visitantes fuera de la temporada alta.
El Órgano Gestor de Playas permite coordinar de forma directa a los departamentos implicados en la seguridad, mantenimiento y mejora del litoral, con el objetivo de anticipar necesidades y ofrecer una respuesta eficaz durante todo el año.
