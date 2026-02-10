El PSOE denuncia que el plan de desamianto en los colegios de Molina "acumula más de 6 años de retrasos"

El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha calificado de "insulto a la salud pública" el "incumplimiento sistemático" del Plan de Eficiencia Energética de la Comunidad Autónoma. Según los documentos oficiales citados por el PSOE, la retirada de amianto en el municipio "acumula retrasos que superan los seis años, mientras el Gobierno local evita exigir soluciones".

La portavoz del PSOE en Molina, Isabel Gadea, ha centrado su crítica en "la actitud" del actual equipo de Gobierno. "Es inadmisible que el PP y VOX en Molina estén callados. No reclaman nada, no exigen plazos y prefieren proteger las siglas de su partido antes que la salud de los niños y niñas de nuestra ciudad", ha denunciado. Gadea recordó que "centros como el Vega del Segura y El Romeral han desaparecido de las prioridades oficiales: el alcalde Alfonso debe dejar de ser un delegado de la Comunidad y empezar a ser el defensor de los vecinos de Molina". Además, ha añadido, "las obras al colegio El Romeral llegan 4 años tarde según lo prometido por el Gobierno Regional".

Por su parte, el diputado regional José Andrés Torres ha trasladado la problemática al ámbito autonómico. "El plan de desamiantado de la Región de Murcia es un fracaso de gestión. No podemos aceptar que se anuncien obras en 2026 que debían estar terminadas en 2020", ha afirmado. Torres ha insistido en que el ritmo de ejecución de los 27,1 millones de euros previstos es "desesperadamente lento" para los 161 centros que aún conviven con este material nocivo en la Región.

Finalmente, la diputada regional María Dolores Martínez Pay ha puesto el foco en la situación de las infraestructuras locales. "Celebramos que el IES Francisco de Goya vaya a recibir 1,5 millones de euros para rehabilitar su fachada e instalar placas fotovoltaicas, algo que ayudará al ahorro energético y a tener un centro más sostenible", ha explicado. Sin embargo, Martínez Pay ha matizado que "esta inversión necesaria no puede utilizarse como cortina de humo para tapar que el resto de los colegios de Molina siguen en el furgón de cola del plan de retirada de amianto".

Todas estas obras han sido financiadas por el Plan PIRED con 15,8 millones de euros para mejorar la eficiencia energética.