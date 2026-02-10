Proponen que varios montes de Lorca se incorporen al parque regional de Sierra Espuña

Izquierda Unida volverá a reclamar en el Pleno de Lorca que varias zonas de monte se incorporen al parque regional de Sierra Espuña. Pedro Sosa, portavoz de la formación, anunciaba este martes la intención de su grupo político de recuperar la iniciativa que ya se aprobara en 2021 en este sentido, y que buscaba conseguir la adhesión de la Sierra de Tercia y de las montañas de Zarzadilla de Totana en el citado parque.

A este respecto, Sosa Martínez reseñaba los beneficios que podría generar que esta cuestión saliera adelante, siendo el más prominente de ellos el aumento del territorio del parque. Y es que, los territorios que en la actualidad abarca el parque suman unas 18.000 hectáreas, cifra que hace imposible su adhesión a la Red de Parques Nacionales, que fija el tamaño mínimo en 20.000.

Senderista en la Sierra de Tercia. / IU Lorca

"Lo cierto es que todos los pueblos, con sus respectivas instituciones municipales, que conforman el 'territorio Espuña' y que se organizan en torno a la denominada 'Mancomunidad Turística de Sierra Espuña' (Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana), han manifestado su interés en la declaración de Sierra Espuña como Parque Nacional [...] de esta forma podrían beneficiarse todas las partes", afirmaba el edil.

A la espera del CARMA

Del mismo modo, el líder de IU en Lorca hacía referencia al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, entidad encargada de gestionar la candidatura de Sierra Espuña a entrar en la red de parques nacionales. Un tema que se trataba en la sesión del organismo celebrada en julio de 2024, cuando la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, descartaba la posibilidad debido a la falta de territorio, aunque "sin renunciar" a que en el futuro se pudiese conseguir ese nivel de protección. "Como el futuro también es hoy, volvemos a retomar esta pretensión", sentenciaba Pedro Sosa.