El programa regional 'Cercanos' llegará a 8.000 mayores del municipio de Lorca

Unos 8.000 mayores del municipio de Lorca podrán beneficiarse de los diferentes programas y actividades de 'Cercanos', el proyecto del Gobierno regional destinado a ofrecer servicios asistenciales que mejoren la calidad de vida de personas mayores de 65 años residentes en zonas rurales y alejadas del casco urbano. Para ello, el Ayuntamiento de Lorca dispondrá de 639.386 euros procedentes de las arcas autonómicas.

Así lo ha trasladaban el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, quienes este martes protagonizaban un encuentro con cerca de medio centenar de mayores de la Ciudad del Sol. "Esta nueva convocatoria, que sumada a la primera alcanza un total de 1,2 millones, permitirá que hasta 8.000 mayores del municipio, 2.000 más que en su primera edición, puedan beneficiarse de los distintos talleres, actividades y dinámicas que oferta el proyecto a través de la Concejalía del Mayor", precisaba el regidor.

Conchita Ruiz y Fulgencio Gil, este martes en Lorca. / L.O.

Por su parte, la mandataria autonómica destaca que su intervención que 'Cercanos' "se consolida como un programa que ha permitido reforzar los servicios de proximidad, llevándolos a los hogares de aquellos mayores que viven alejados del centro o en zonas rurales, para promover un envejecimiento activo y saludable, y su estancia en el ámbito familiar. Este año, después de la gran acogida de la primera edición, ampliamos las actividades y son muchos más los mayores que están solicitando este apoyo esencial".

Así, dentro del programa se llevarán a cabo un conjunto de actuaciones entre las que se incluyen servicios de podología, logopedia y quiromasajista a domicilio y en locales sociales, de rehabilitación funcional, actividades ocupacionales, atención psicológica, programas de mantenimiento de la capacidad mental, de autocuidado, nutrición y dietética, de teatro, musicoterapia y risoterapia, y de apoyo a familias y personas cuidadoras. También se incluyen en este programa actividades de dinamización social y cultural, iniciativas de convivencia y participación como visitas planificadas, tanto en el municipio como en otros puntos de la Región, entre otros.

Presentación de la segunda edición de 'Cercanos', este martes en Lorca. / L.O.

"En definitiva, se trata de centenares de actividades dirigidas a la mejora de la autonomía personal y frente a la soledad no deseada, mediante dinámicas de proximidad, integradoras y participativas", indicaba Gil Jódar. A este respecto, cabe destacar que en el transcurso del proyecto se fomentarán los servicios y talleres con más demanda, y se incorporarán nuevas propuestas según la planificación anual y la demanda social.

Soledad no deseada

En referencia a 'Cercanos', fuentes autonómicas detallaban que se incluye en la ‘Estrategia contra la soledad no deseada’ que desarrolla la Consejería y que para su diseño se ha tenido en cuenta el ‘Estudio para la elaboración de la estrategia de lucha contra la despoblación y mejora de la calidad de vida en entornos rurales de la Región’, realizado por la Dirección General de Administración Local.

A nivel global, para 2026 cuenta con un presupuesto de 1,6 millones para un total de 15 municipios. Además de en Lorca, se desarrollará en Moratalla, Pliego, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Abanilla, Bullas, Cehegín, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Lorca y Albudeite.