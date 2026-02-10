Ocio
Los 'Peque Sábados' vuelven a Blanca a partir de este fin de semana
El Centro Cultural Miguel Á. Fernández Abenza acogerá el primer taller este 14 de febrero, seguido de otras actividades en marzo, abril y mayo, todas gratuitas y enfocadas en la creatividad
El Ayuntamiento de Blanca retoma los ‘Peque Sábados’, los espacios culturales para promover la igualdad y la inclusión en los niños con el objetivo de impulsar, mediante la diversión y la creatividad, comportamientos alternativos a la violencia, tal y como ha anunciado este lunes la concejala de Servicio Sociales, Ángela Ruiz.
Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de Igualdad para la prevención de la violencia Infantil y el acoso y tiene como destinatarios a niños entre 5 y 12 años, se iniciará este sábado, 14 de febrero, en el Centro Cultural Miguel Á. Fernández Abenza con el Taller crea tu superhéroe.
Estas propuestas, continuarán en Blanca el sábado, 14 de marzo, con el Taller pinta tu planeador. El Taller decora tu cesta de Pascua se desarrollará el miércoles, 8 de abril, a partir de las 17:00 h. y el Taller decora tu armónica el sábado, 16 de mayo. Por su parte, en el Centro Social de la Estación se llevará a cabo el Taller dejando huella el sábado, 25 de abril. Todos los talleres, excepto el del 8 de abril, se llevarán a cabo de 11.00 a 13.00 horas y tienen carácter gratuito.
Mediante estas actividades, que llevará a cabo la Asociación Asokultura, se pretende favorecer la convivencia entre iguales y crear un ambiente en el que los menores se sientan cómodos para expresar sus inquietudes a través del arte.
Estos espacios cultural cuentan con el apoyo del Ministerio de Igualdad, Secretaria de Estado de igualdad y contra Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables y en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano