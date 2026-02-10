La patrona de Pliego entra en restauración

La imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Pliego, ha sido trasladada al Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM) para ser sometida a un proceso de restauración integral.

Con ocasión del traslado, el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, junto con el alcalde de Pliego, Antonio Huéscar, el párroco y el hermano mayor de la cofradía acudieron al Centro, donde el director destacó que “la llegada de la Virgen de los Remedios es un paso fundamental para garantizar su conservación a largo plazo y devolverla a Pliego en las mejores condiciones posibles”.

Sánchez subrayó que “desde el Gobierno regional entendemos el patrimonio religioso no solo como un bien artístico, sino como un elemento esencial de identidad, memoria colectiva y cohesión social de nuestros municipios”.

La Virgen de los Remedios es una advocación de profunda raigambre histórica y devocional, con orígenes documentados en el siglo XVI. La imagen primitiva fue destruida durante la Guerra Civil y sustituida en 1941 por la actual talla, obra del escultor murciano Juan González Moreno.

En los próximos días, los técnicos del Centro de Restauración llevarán a cabo los estudios y análisis previos necesarios para determinar el estado de conservación de la obra y definir los criterios de intervención. Posteriormente, se iniciarán los trabajos destinados a recuperar sus valores materiales y estéticos, siguiendo el máximo rigor técnico y absoluto respeto a la obra original.

El Patricio Sánchez señaló que “esta intervención es un ejemplo del compromiso firme de la Comunidad Autónoma con la protección y puesta en valor del patrimonio cultural y religioso de la Región de Murcia, trabajando de la mano de los ayuntamientos y de las comunidades locales”.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Pliego destacan que se trata de un paso muy importante para asegurar su conservación y devolverla a Pliego con todo su esplendor. “Muy pronto, la Virgen de los Remedios volverá a su pueblo renovada y preparada para seguir siendo el corazón espiritual de Pliego”.