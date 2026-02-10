Música, alegría y color para todos los públicos y mascotas en el Carnaval de Los Alcázares

El Carnaval volverá a llenar de música, color y alegría las calles de Los Alcázares durante una semana repleta de actividades pensadas para todos los públicos. Vecinos y visitantes están llamados a participar en una programación que sitúa a niños, mayores y mascotas como protagonistas de una de las fiestas más esperadas del calendario local.

La programación arrancará el lunes 16 de febrero con el Carnaval del Mayor, que se celebrará a partir de las 16.00 horas en el Centro de la Tercera Edad Adolfo López. Como principal novedad, este año contará por primera vez con un jurado que premiará los mejores disfraces con tres galardones destacados: un jamón, un viaje para dos personas y una caja sorpresa.

El martes 17 de febrero llegará el turno del público infantil con la tercera edición del Carnaval Infantil, que se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas en la Avenida de la Constitución, a la altura de la Plaza Miguel de Cervantes. Los más pequeños podrán disfrutar de una tarde de disfraces, cantajuegos, animación, talleres, pintacaras, hinchables y otras actividades lúdicas.

El plato fuerte de la programación tendrá lugar el sábado 21 de febrero, cuando 25 comparsas recorrerán el centro del municipio en el gran desfile de Carnaval. La cita comenzará a las 16.00 horas en la Avenida de la Libertad y finalizará en la Plaza Manuel Floreal Menárguez, donde se entregarán los premios a las comparsas locales y foráneas. La jornada concluirá con una sesión de DJ para prolongar la fiesta.

El domingo 22 de febrero la Plaza del Espejo acogerá un desfile de perros en adopción

El Carnaval se despedirá el domingo 22 de febrero con el Carnaval Canino Benéfico, organizado junto a la Concejalía de Bienestar Animal y la asociación Patitas Unidas. Desde las 10.00 horas, la Plaza del Espejo acogerá un desfile de perros en adopción, concurso de disfraces caninos, paella, refrescos y un photocall para disfrutar de una jornada solidaria con las mascotas.

Durante la presentación del Carnaval 2026, el concejal de Festejos, José Carlos Castejón, animó a la ciudadanía a participar: "Queremos que todos los vecinos de Los Alcázares vuelvan a disfrutar de su Carnaval y llenen de vida y color sus calles". Por su parte, el alcalde Mario Pérez Cervera subrayó que esta programación demuestra que "en Los Alcázares se vive el Carnaval con mucha ilusión e intensidad".

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Turística de Los Alcázares 2025-2027, dentro del eje ‘El mar que inspira’, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiada con fondos Next Generation EU.