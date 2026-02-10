En marcha una nueva edición del programa ‘Caravaca Joven’ con actividades de formación, ocio y apoyo emocional

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de la Concejalía de Juventud, pone en marcha una nueva edición del programa ‘Caravaca Joven’, una programación de actividades de formación y ocio para el tiempo libre dirigida a niños, adolescentes y jóvenes del municipio, que se desarrolla entre los meses de febrero y junio en el Centro Joven y otros espacios municipales.

El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Salvador López, ha presentado esta nueva edición junto al responsable técnico del área, Juan Aznar, destacando que ‘Caravaca Joven’ es un programa plenamente consolidado, con cerca de veinte años de trayectoria, que se renueva dos veces al año con propuestas adaptadas a las inquietudes y necesidades de la infancia y la juventud del municipio.

Salvador López ha subrayado que “entre los principales objetivos del programa se encuentran ofrecer alternativas de ocio saludable, favorecer la conciliación familiar e incentivar la participación juvenil”. En este sentido, ha señalado que “el programa permite que los menores descubran nuevas formas de divertirse de manera positiva, al tiempo que desarrollan habilidades personales, sociales y formativas”.

Programación

La programación se estructura en diferentes bloques que combinan formación, ocio y apoyo emocional. Dentro del apartado de talleres y formación, se ofrece una amplia variedad de actividades adaptadas a diferentes edades y niveles. Entre ellas se encuentra el de “Informática Infantil”, con distintos niveles y varias fechas entre febrero y junio, en horario de mañana, orientado a la iniciación y mejora de las competencias digitales. También se incluye un Taller de “Cocina”, con sesiones programadas en febrero, marzo y mayo, así como un taller de “Manualidades” que se desarrollará durante los meses de febrero y marzo en horario de mañana.

La oferta formativa se completa con la actividad “Pequeños Agricultores”, que se realizará al aire libre los sábados entre los meses de marzo y mayo en el Parque de Educación Vial, y con un taller de “Robótica”, que tendrá lugar durante el mes de marzo. Asimismo, se ha programado un taller formativo de “Motivación, técnicas de estudio y autoconocimiento”, dirigido a jóvenes, con sesiones en marzo y abril en horario de tarde.

A estas actividades se suma la Escuela Municipal de Teatro, que continúa su actividad con dos grupos estables. El grupo infantil, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años, se reúne los viernes por la tarde, mientras que el grupo adolescente, a partir de 13 años, desarrolla sus sesiones también los viernes en un horario posterior.

Carnaval

La programación reserva además un espacio destacado para la convivencia y la celebración, en esta edición centrado en el Carnaval, programado para este sábado, 14 de febrero. En este marco, se celebrará una fiesta infantil en la Plaza del Arco durante la mañana, el tradicional desfile por la tarde desde la Avenida de la Constitución hasta la Plaza del Arco y una fiesta joven al finalizar el mismo.

De forma paralela, a la programación ‘Caravaca Joven’, el Ayuntamiento impulsa el Plan Municipal Juvenil de Apoyo Emocional, un recurso dirigido a jóvenes de entre 13 y 30 años que ofrece un espacio de escucha, ayuda y orientación. Este plan incluye sesiones grupales y un servicio de asesoría psicosocial individualizado atendido por una psicóloga, que se presta los jueves por la tarde con sesiones bajo cita previa en el Centro Joven.

Por otra parte, el Centro Joven mantiene abiertas sus salas de ocio, estudio, ensayo, informática, wifi, baile y reuniones. Estos espacios pueden utilizarse de miércoles a viernes en horario de tarde y los sábados tanto por la mañana como por la tarde. Además, se presta el servicio Informajoven y la oficina de Empleo Juvenil, que ofrecen atención en horario de mañana de lunes a viernes y también en horario de tarde los miércoles y jueves.

Las inscripciones para las actividades de la nueva edición de ‘Caravaca Joven’ ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de forma presencial en el Centro Joven, situado en la Avenida de los Andenes Gregorio Sánchez Romero número 18. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al propio centro o contactar a través del teléfono 968 70 84 00 o del correo electrónico informajoven@caravacadelacruz.es.