Impulso a las Incursiones Berberiscas de Los Alcázares en el panorama festero nacional

Los Alcázares ha estado presente este fin de semana en una de las citas más importantes del calendario festero nacional: el 50 aniversario de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, la Undef, entidad que durante cinco décadas ha vertebrado, defendido y fortalecido las fiestas de moros y cristianos en todo el Levante español.

Al acto acudieron el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, el concejal de Festejos, José Carlos Castejón, y el presidente de las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor, José Luis Giménez, junto a otros miembros de la Federación de Incursiones Berberiscas. Durante la celebración, el alcalde y el presidente de las Incursiones Berberiscas firmaron en el Libro de Oro de la UNDEF, un gesto que simboliza el compromiso de Los Alcázares con la tradición festera de moros y cristianos y su papel dentro de este movimiento cultural.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha señalado que “ha sido un auténtico honor representar a nuestro municipio en una celebración tan importante y formar parte de la historia de la Undef, una entidad que ha sabido unir territorios, pueblos y tradiciones durante 50 años”.

Por su parte, el concejal de Festejos, José Carlos Castejón, ha subrayado que “la presencia de Los Alcázares en este 50 aniversario cobra un significado especial, ya que este año celebramos el 25 aniversario de las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor”. En este sentido, ha recordado que “del 2 al 5 de abril, Los Alcázares volverá a convertirse en un gran escenario histórico y festero, consolidándose como la principal alternativa a la Semana Santa tradicional en la Región de Murcia”.

Durante el evento se puso en valor el papel vertebrador de la Undef como entidad clave para garantizar el futuro de estas fiestas, fomentando la colaboración entre municipios y defendiendo los intereses del colectivo festero. Un contexto en el que se destacó la importancia de que las Incursiones Berberiscas de Los Alcázares formen parte activa de esta gran familia festera.