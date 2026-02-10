La consejería de Turismo gana el jubileo en Abanilla en el año de la Santísima Cruz

La consejera Carmen Conesa reunió al Consejo de Dirección de la Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en Abanilla en presencia del alcalde, José Antonio Blasco, como muestra de respaldo a la localidad en la celebración del año santo por el V centenario de la Patrona del municipio.

La visita ha coincidido con la celebración en el municipio del Consejo de Dirección de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, una muestra del compromiso del Gobierno regional con el patrimonio local y su apoyo expreso al Año Jubilar de la Santísima Cruz. Tras repasar los distintos asuntos que afectan al municipio, los miembros del Consejo ganaron el jubileo realizando la estación jubilar y cumpliendo todos los requisitos necesarios para obtener las indulgencias. En la iglesia parroquial fueron recibidos por la comisaria-presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz, Carmen Cascales, quien acompañó a la delegación durante el acto.

Conesa aseguró que el Año Jubilar «es una conmemoración histórica y devocional de primer orden, al cumplirse medio milenio del hallazgo de la reliquia en Mahoya y de su veneración en esta localidad, que es guía permanente para todos los abanilleros. También es una oportunidad singular para dar a conocer este municipio, propagar sus bellezas naturales, históricas, etnográficas y folklóricas, y acercarse a su cultura, a sus fiestas y a sus pedanías. En esa tarea, el Gobierno regional va a ir de la mano del Ayuntamiento contribuyendo a la difusión de los recursos que ofrece».

La consejera incidió, además, en el apoyo que el Gobierno regional lleva a cabo en Abanilla en materia de turismo, cultura, deporte y juventud a través de distintas ayudas que han permitido mejorar la promoción de festivales, reforzar y modernizar instalaciones y, especialmente, destinar recursos a la juventud mediante el desarrollo de cursos de monitor y el servicio de apoyo psicosocial. Asimismo, destacó la línea de trabajo orientada a impulsar un turismo accesible para todos, con actuaciones encaminadas a incrementar un turismo inclusivo en el municipio.

Por su parte, el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, destacó que «Abanilla está celebrando algo muy importante y queremos que todo el mundo visite Abanilla. Por eso es tan significativo que la Consejería haya mostrado ese esfuerzo de, poco menos de una semana después del inicio del Año Jubilar, venir hasta aquí para apoyarnos y acompañarnos en este momento tan especial para nuestro municipio».