Urbanismo
El Ayuntamiento de Lorca pone el foco en los inmuebles abandonados en estado de ruina
Nueva demolición de una casa abandonada hace años, esta vez en Santa María, para eliminar un "foco de insalubridad"
El Ayuntamiento de Lorca ha puesto el foco en los inmuebles ruinosos que, repartidos por toda la ciudad, generan problemáticas de todo tipo para los vecinos. Y es que, tras poner en marcha el proceso para eliminar un inmueble en avanzado estado de deterioro que era utilizado como refugio de indigentes en el barrio de San Cristóbal, ahora le ha tocado el turno a una casa abandonada ubicada en el número 13 de la calle Mayor de Santa María.
No obstante, en este caso ya se ha acometido la demolición. María Hernández, edil delegada de Urbanismo, supervisaba este martes los trabajos, motivados tanto por el "grave estado de deterioro" de la edificación como por haberse convertido en "un foco de suciedad y un riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos de la zona".
"Con esta demolición damos respuesta a una demanda vecinal histórica y actuamos de manera decidida para eliminar un punto negro de insalubridad que suponía un peligro real para los residentes del barrio", declaraba la concejala, que hacía hincapié en el valor de este tipo de actuaciones a la hora de rehabilitar "nuestros barrios históricos".
Cedido al Ayuntamiento
En cuanto al procedimiento seguido por la Administración local para acometer la demolición, fuentes municipales indicaban que la misma se acometía tras la cesión gratuita de la titularidad del inmueble al Ayuntamiento por parte de sus propietarios originales. Una vez completado este proceso, se contrataban –por valor de 5.687,00 euros– los trabajos a una empresa local. "Seguimos avanzando en la recuperación de los Barrios Altos, actuando allí donde existen riesgos para los vecinos y apostando por la regeneración urbana como herramienta para mejorar la calidad de vida y poner en valor nuestro patrimonio urbano", aportaba la edil.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia