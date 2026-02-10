El Ayuntamiento de Lorca pone el foco en los inmuebles abandonados en estado de ruina

El Ayuntamiento de Lorca ha puesto el foco en los inmuebles ruinosos que, repartidos por toda la ciudad, generan problemáticas de todo tipo para los vecinos. Y es que, tras poner en marcha el proceso para eliminar un inmueble en avanzado estado de deterioro que era utilizado como refugio de indigentes en el barrio de San Cristóbal, ahora le ha tocado el turno a una casa abandonada ubicada en el número 13 de la calle Mayor de Santa María.

No obstante, en este caso ya se ha acometido la demolición. María Hernández, edil delegada de Urbanismo, supervisaba este martes los trabajos, motivados tanto por el "grave estado de deterioro" de la edificación como por haberse convertido en "un foco de suciedad y un riesgo para la salud y la seguridad de los vecinos de la zona".

El inmueble se ubica en la calle Mayor de Santa María, en Lorca. / L.O.

"Con esta demolición damos respuesta a una demanda vecinal histórica y actuamos de manera decidida para eliminar un punto negro de insalubridad que suponía un peligro real para los residentes del barrio", declaraba la concejala, que hacía hincapié en el valor de este tipo de actuaciones a la hora de rehabilitar "nuestros barrios históricos".

Cedido al Ayuntamiento

En cuanto al procedimiento seguido por la Administración local para acometer la demolición, fuentes municipales indicaban que la misma se acometía tras la cesión gratuita de la titularidad del inmueble al Ayuntamiento por parte de sus propietarios originales. Una vez completado este proceso, se contrataban –por valor de 5.687,00 euros– los trabajos a una empresa local. "Seguimos avanzando en la recuperación de los Barrios Altos, actuando allí donde existen riesgos para los vecinos y apostando por la regeneración urbana como herramienta para mejorar la calidad de vida y poner en valor nuestro patrimonio urbano", aportaba la edil.