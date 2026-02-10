Los Alcázares reclama un centro de salud 24 horas y rechaza la instalación de una incineradora de residuos sanitarios

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha hecho entrega oficial de las casi 15.000 firmas recogidas durante los últimos meses en una acción colectiva impulsada por el Consistorio, junto a vecinos, vecinas y asociaciones del municipio para reclamar dos demandas que consideran "prioritarias": la puesta en marcha de un centro de salud 24 horas y el rechazo a la incineradora de residuos sanitarios autorizada por la Comunidad Autónoma.

El concejal de Salud del Ayuntamiento de Los Alcázares, Jose Lajara, destacó durante el registro de las firmas que se trata de una reivindicación "justa y necesaria" para el municipio. "Hemos registrado casi 15.000 firmas recogidas junto a los vecinos y vecinas de Los Alcázares y las asociaciones que se han volcado desde el primer momento para reclamar un centro de salud 24 horas y el rechazo a la incineradora sanitaria", señaló.

Lajara agradeció "la implicación de vecinos, vecinas, visitantes y colectivos que han participado de forma masiva en esta recogida de firmas, luchando por algo tan necesario para nuestro municipio".

Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, mostró su preocupación ante "la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad" y defendió el respaldo social de esta reclamación. "No sabemos qué más tenemos que hacer los vecinos y vecinas de Los Alcázares para que se escuchen nuestras demandas. Hemos aprobado mociones en pleno, realizado manifestaciones y ahora entregamos casi 15.000 firmas, una cifra superior incluso a la población de municipios que sí cuentan con centro de salud 24 horas en la Región de Murcia", afirmó.

El alcalde insistió en que la implantación de este servicio no solo beneficiaría a Los Alcázares, sino también a otros municipios: "Un centro de salud 24 horas en Los Alcázares daría servicio también a vecinos de San Javier y Cartagena. Derivar urgencias hasta La Unión, como se plantea actualmente, no es un servicio de calidad, es una precariedad que nuestros vecinos y vecinas no merecen".

En relación con la incineradora de residuos sanitarios, el Ayuntamiento reiteró su rechazo a un proyecto que consideran "perjudicial para la salud y el bienestar de los vecinos", y recordó que ya "ha anunciado acciones legales" para recurrir la autorización concedida por la Comunidad Autónoma.