Los vecinos del Casco Histórico de Lorca rechazan el derribo de edificios en la zona

La posibilidad de liberar los alrededores de la antigua Colegiata de San Patricio con el derribo del antiguo Centro Comarcal de Salud y de parte de los actuales juzgados no recibirá el respaldo de los vecinos de la zona. Así, de salir adelante este proyecto desvelado por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante su último encuentro de trabajo con Ceclor –cuyo presidente, Juan Jódar, sí apoyó– lo haría sin contar con el apoyo de las asociaciones vecinales más inmediatas.

Tanto es así que este lunes, tras reunirse las agrupaciones de vecinos del Casco Antiguo y de los barrios de San Juan, Santa María, San Pedro, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, todas ellas rubricaban un comunicado en el que expresaban su oposición al planteamiento expresado por el primer edil la semana pasada.

Encuentro mantenido entre representantes de las distintas asociaciones. / L.O.

"No entendemos que esta actuación vaya a contribuir a la revitalización del barrio. Muy al contrario, consideramos que supondrá un nuevo paso en la pérdida de servicios y equipamientos públicos esenciales para la vida cotidiana del Casco Histórico y su entorno", expresaba el texto, en el que también se aludía a los solares de la zona: "el barrio no necesita más solares ni espacios vacíos, sino edificios vivos y en uso".

Grave perjuicio

Del mismo modo, las diferentes entidades coincidían en que mantener los edificios y darles uso será "el verdadero motor de la revitalización urbana y la mejor manera de dar servicio a los residentes actuales y futuros". En este sentido, los vecinos proponían el traslado de servicios que actualmente se prestan en locales alquilados a los citados inmuebles, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.

Parte de los actuales juzgados susceptible de ser derribada. / Daniel Navarro

Asimismo, desde las entidades se reclamaba la apertura en la zona de "un colegio de 0 a 3 años, un centro de salud, espacios culturales y sociales que fomenten la convivencia y la vida comunitaria"; servicios que también podrían ubicarse tanto en el Centro Comarcal de Salud, previo arreglo, como en los juzgados una vez se trasladen al Palacio de Justicia.