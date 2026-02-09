Casco Histórico
Los vecinos del Casco Histórico de Lorca rechazan el derribo de edificios en la zona
Los habitantes se posicionan contra el posible derribo del antiguo Centro Comarcal de Salud y de parte de los juzgados
La posibilidad de liberar los alrededores de la antigua Colegiata de San Patricio con el derribo del antiguo Centro Comarcal de Salud y de parte de los actuales juzgados no recibirá el respaldo de los vecinos de la zona. Así, de salir adelante este proyecto desvelado por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante su último encuentro de trabajo con Ceclor –cuyo presidente, Juan Jódar, sí apoyó– lo haría sin contar con el apoyo de las asociaciones vecinales más inmediatas.
Tanto es así que este lunes, tras reunirse las agrupaciones de vecinos del Casco Antiguo y de los barrios de San Juan, Santa María, San Pedro, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca, todas ellas rubricaban un comunicado en el que expresaban su oposición al planteamiento expresado por el primer edil la semana pasada.
"No entendemos que esta actuación vaya a contribuir a la revitalización del barrio. Muy al contrario, consideramos que supondrá un nuevo paso en la pérdida de servicios y equipamientos públicos esenciales para la vida cotidiana del Casco Histórico y su entorno", expresaba el texto, en el que también se aludía a los solares de la zona: "el barrio no necesita más solares ni espacios vacíos, sino edificios vivos y en uso".
Grave perjuicio
Del mismo modo, las diferentes entidades coincidían en que mantener los edificios y darles uso será "el verdadero motor de la revitalización urbana y la mejor manera de dar servicio a los residentes actuales y futuros". En este sentido, los vecinos proponían el traslado de servicios que actualmente se prestan en locales alquilados a los citados inmuebles, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.
Asimismo, desde las entidades se reclamaba la apertura en la zona de "un colegio de 0 a 3 años, un centro de salud, espacios culturales y sociales que fomenten la convivencia y la vida comunitaria"; servicios que también podrían ubicarse tanto en el Centro Comarcal de Salud, previo arreglo, como en los juzgados una vez se trasladen al Palacio de Justicia.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia