La situación del centro de salud de Beniel, "insostenible" tras la dimisión de su coordinador

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha denunciado que “la situación del Centro de Salud del municipio es, a día de hoy, insostenible”, una realidad que, a su juicio, "queda evidenciada, más que nunca, tras la dimisión de su coordinador". Morales ha explicado que "su renuncia y petición de traslado de centro responde a la falta de personal médico y a la insuficiencia de recursos".

La regidora ha señalado, además, que “las quejas vecinales son constantes: dificultad para conseguir cita, demoras y falta de continuidad, lo que impide la prestación, en las condiciones necesarias, de este servicio público y esencial para la ciudadanía".

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que “en los últimos meses, la situación del centro se ha visto notablemente deteriorada”, y ha añadido que, según trasladan los propios profesionales, “de forma reciente se están viendo obligados a atender urgencias en otros municipios del Área VII de Salud”.

Para la regidora, esta situación “genera un claro perjuicio de la asistencia sanitaria a la población de Beniel, ya que implica cancelaciones de citas programadas, demoras y ampliación de la lista de espera", por lo que insiste en "la necesidad de refuerzos y de contratar médicos específicos para la cobertura de urgencias, una medida planteada por los propios profesionales, con el fin de que el personal sanitario no tenga que abandonar sus consultas".

Morales ha recordado que "lleva años reclamando la ampliación de las consultas que el centro de salud necesita, ya que la segunda planta se encuentra prácticamente sin uso”. Una situación que, a su juicio, "evidencia la necesidad de inversión y de aprovechar de forma inmediata los espacios disponibles para mejorar tanto la atención a los pacientes, como las condiciones de trabajo del personal sanitario".