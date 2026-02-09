Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este será el nuevo horario para tirar la basura en Lorca durante los meses de otoño e invierno

Una vez se apruebe la nueva Ordenanza General de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Municipales se podrá depositar residuos en los contenedores a partir de las 17:30 horas en lugar de las 20 horas

Durante los meses de otoño e invierno, cuando el frío y la falta de luz no invitan a salir a la calle, la basura orgánica podrá ser depositada desde las 17:30 horas en los contenedores de Lorca. Así lo informaba el edil responsable de Limusa, Juan Miguel Bayonas, quien detallaba: "no se aplicará el resto del año, cuando se mantiene el horario de 20:00 a 23:00 horas. Además, los envases, el papel y el vidrio continúan sin limitaciones".

La medida se ha desarrollado a partir de las reiteradas peticiones ciudadanas.

La medida se ha desarrollado a partir de las reiteradas peticiones ciudadanas. / L.O.

No obstante, la modificación no entrará en vigor hasta que se apruebe la nueva Ordenanza General de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Municipales. "Es una medida diseñada tras un proceso de escucha activa y contacto directo con la ciudadanía, con especial atención a las cuestiones trasladadas por las personas mayores durante los meses de invierno", explicaba el concejal. "Este nuevo horario será difundido previamente mediante un Bando de Alcaldía, antes de su incorporación definitiva a la Ordenanza, para garantizar el conocimiento general y la adaptación progresiva por parte de los vecinos", apuntaba Bayonas López.

Nuevo horario

Así, el horario queda de la siguiente manera: del 20 de marzo al 21 de septiembre (primavera y verano): depósito permitido de 20:00 a 23:00 horas; del 22 de septiembre al 19 de marzo (otoño e invierno): depósito permitido de 17:30 a 23:00 horas. Para fracciones como envases, papel-cartón o vidrio, no se fijan limitaciones horarias específicas, siempre respetando el descanso vecinal. Este horario será de aplicación tanto en el casco urbano como en pedanías.

