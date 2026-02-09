Santomera creará un itinerario turístico y religioso en torno a la Beata Madre Esperanza

El Ayuntamiento de Santomera pondrá en marcha el proyecto 'Camino de Esperanza', una iniciativa integral destinada a la modernización y puesta en valor de un itinerario turístico, cultural y religioso del municipio vinculado a la figura de la Beata Madre Esperanza.

Así lo anunció María José Gil, concejal de Turismo, este fin de semana, durante la celebración de la fiesta litúrgica de Madre Esperanza en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario.

Este proyecto, financiado por la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, permitirá señalizar, adaptar y conectar enclaves de alto valor histórico y espiritual como el huerto natal de Madre Esperanza, la Iglesia de El Siscar, la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el enclave de 'Los Cuarticos' y el cementerio municipal.

Durante su intervención, la edil ensalzó la figura de Madre Esperanza, a quien definió como “nuestra siscareña y santomerana más universal”. Asimismo, puso en valor las iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento para difundir su vida y obra. “Gracias a ella, el nombre de nuestro pueblo ha llegado a rincones insospechados de todo el mundo”, subrayó.

El 'Camino de Esperanza' se estructura en varias líneas de actuación que incluyen la mejora de la accesibilidad física del recorrido, la instalación de señalización universal con lectura fácil, pictogramas y códigos QR, así como la digitalización del itinerario mediante audioguías y contenidos audiovisuales accesibles.

En esta línea, el proyecto busca hacer de Santomera “un municipio más competitivo, sostenible y accesible”, a la vez que se pone en valor el patrimonio cultural y religioso.

Una beata nacida en El Siscar

Madre Esperanza de Jesús (María Josefa Alhama Valera) fue una religiosa y mística nacida en la Vereda del Molino, en El Siscar (Santomera), en 1893. De familia humilde, ingresó como religiosa de clausura a la edad de 22 años en el convento de las Hijas del Calvario de Villena. Más adelante fundó dos congregaciones: las Esclavas y los Hijos del Amor Misericordioso.

Su vida estuvo marcada por el servicio a los demás, especialmente en el Santuario del Amor Misericordioso que levantó en la ciudad italiana de Collevalenza, donde atendió, aconsejó y consoló a quienes lo necesitaban, especialmente a los enfermos.

En este santuario falleció en 1983 y allí tuvo lugar su beatificación el 31 de mayo de 2014. Desde 1990, existe en Santomera una comunidad de Esclavas del Amor Misericordioso, en torno a la cual se ha formado también un grupo de laicos que viven el carisma de Madre Esperanza.