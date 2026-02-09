Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Opinión de Murcia recibirá la Caracola de Oro del Carnaval de Águilas 2026

La Federación de Peñas reconoce la "labor informativa, constante difusión y apoyo prestado" del diario "a lo largo de los años"

Presentación del Carnaval de Águilas 2026

Presentación del Carnaval de Águilas 2026 / L.O.

La Opinión

La Opinión

La Federación de Peñas del Carnaval de Águilas ha acordado conceder la Caracola de Oro del Carnaval 2026 al diario La Opinión de Murcia, "en reconocimiento a su labor informativa y a la constante difusión y apoyo prestado a nuestra fiesta a lo largo de los años", explican desde la organización.

Este galardón distingue a personas e instituciones que contribuyen de forma significativa a la promoción del Carnaval de Águilas, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. "La cobertura continuada, la visibilidad ofrecida y el compromiso con la actualidad carnavalera por parte del citado medio lo hacen merecedor de este reconocimiento en este 2026", añaden desde la Federación.

La Caracola de Oro será recogida por Sonia Martínez Blaya, gerente del diario, en el acto oficial que se celebrará el próximo sábado 14 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Águilas.

