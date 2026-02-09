Continúan en Lorca las inspecciones para destapar viviendas ilegales

"No se trata solo de una cuestión urbanística, sino de seguridad, de dignidad y de justicia social. No vamos a permitir que se siga haciendo negocio a costa de la vulnerabilidad de las personas ni que se consoliden situaciones claramente fuera de la ley". Así de contundente se mostraba la edil responsable del Padrón, Belén Pérez, en el transcurso de una comparecencia efectuada este lunes en la que informaba de las últimas intervenciones puestas en marcha por la Unidad de Control del Padrón.

Así, a los últimos anuncios de derribos y declaraciones de ruina de inmuebles en diferente grado de ocupación, ahora se suma una vivienda ubicada en la calle Abellaneda del barrio de San Cristóbal. "Presenta desde hace años un avanzado estado de deterioro, con agotamiento generalizado de sus elementos estructurales. Los técnicos municipales han aconsejado su demolición completa ante el riesgo que supone para las personas y los bienes", explicaba la concejala.

Belén Pérez durante su comparecencia de este lunes. / L.O.

En este sentido, cabe destacar que el Órgano de Control del Padrón tuvo conocimiento de esta situación tras varias denuncias vecinales que alertaban de la presencia de personas en el interior del inmueble durante algunas noches, lo que incrementaba notablemente el riesgo para los propios ocupantes, o para quienes pudieran entrar, y los vecinos de la zona.

Del mismo modo, Pérez Martínez informaba de la incoación por parte del Ayuntamiento de nuevos procedimientos sancionadores contra promotores de obras destinadas a convertir espacios inadecuados en viviendas sin la correspondiente autorización administrativa. En total, serán cuatro los expedientes de este tipo que se tramitan en estos momentos. "Se trata, principalmente, de chabolas y espacios habilitados como vivienda que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, suponiendo un riesgo tanto para las personas que los ocupan como para el entorno" detallaba la edil. En total, las sanciones asociadas a estos trámites superan los 40.000 euros.

Más equipo policial

Dentro de los diversos servicios que componen la UCP, uno de los más destacados es el cuerpo municipal de policía, cuyos agentes verán incrementado su equipamiento de forma notable en los próximos meses.

Fulgencio Gil contempla parte de los equipos adquiridos. / L.O.

Para ello, el Ayuntamiento invertirá 360.000 € que servirán para dotar a la Policía Local por primera vez en su historia de armas largas, Táser y pistolas JPX de proyección de gas pimienta, que llegarán junto a cuatro nuevos vehículos y dos motocicletas. "Se trata de aprovechar las nuevas oportunidades que establece el decreto de Seguridad Ciudadana redactado por parte del Gobierno regional dentro de la estrategia 'Región de Murcia + Segura'" detallaba el concejal responsable del ramo, Juan Miguel Bayonas.

Del mismo modo, esta misma semana está previsto que se entreguen 130 nuevos chalecos antibalas, tras una inversión que ronda los 80.000 € por parte del Ayuntamiento. Del mismo modo, la batería de inversiones en medios policiales contempla, además, la incorporación de una nueva remesa de cámaras de videovigilancia en pedanías, y en breve entrará en servicio la nueva galería de tiro en las instalaciones del Centro Integral de Seguridad y Emergencias, que cuentan con una inversión de 300.000 € también procedentes de fondos autonómicos.