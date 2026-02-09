Caravaca celebra el Carnaval el sábado 14 de febrero con un programa de actividades para todas las edades

Caravaca de la Cruz celebrará el Carnaval el sábado 14 de febrero con una programación promovida por el Ayuntamiento, a través de sus concejalías de Festejos y Juventud, que combinará propuestas pensadas especialmente para el público infantil y juvenil.

El tradicional desfile de Carnaval volverá a ser el eje central de la jornada y estará arropado este año por nuevas actividades, tal y como han avanzado los concejales Joaquín Zaplana y Salvador López, acompañados por Sergio Martínez García, alumno del colegio Cervantes y ganador del concurso escolar convocado para ilustrar el cartel anunciador de esta edición.

La programación arrancará por la mañana con una Fiesta Infantil, que se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas en la Plaza del Arco, con animación y actividades dirigidas a los más pequeños. Ya por la tarde, a partir de las 18.30 horas, dará comienzo el desfile de Carnaval, que partirá desde la avenida de la Constitución hasta la Plaza del Arco.

Desfile

El desfile contará con la participación de comparsas, formadas por asociaciones de padres y madres (AMPAS) de los centros educativos del municipio, escuelas de baile, así como carrozas ganadoras de las Fiestas de la Candelaria de Barranda y un grupo invitado de la vecina localidad de Cehegín, entre otros colectivos.

Como principal novedad de este año, tras la finalización del desfile, se celebrará el ‘Carnaval Fest’, una fiesta pensada especialmente para el público juvenil, que estará amenizada por el DJ Gaby Reales.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el plazo de inscripción para las comparsas interesadas en participar en el desfile se abrió el pasado 26 de enero y finaliza mañana, jueves 5 de febrero. Las inscripciones deben formalizarse en el Centro Joven, no admitiéndose nuevos grupos una vez cerrado el plazo.

Las actividades del Carnaval se completarán el domingo 15 de febrero con una edición especial del Mercado del Peregrino, que dará inicio a su nueva temporada con temática carnavalesca. El mercado contará con puestos de artesanía y un programa de animación que incluirá degustación gratuita de chocolate caliente y tortas fritas, taller infantil de máscaras con materiales reciclados y pintura natural, concurso de disfraces artesanales para todas las edades, globoflexia, pintacaras y música ambiental.

El ganador del concurso del cartel anunciador del Carnaval 2026 ha sido el alumno del colegio Cervantes Sergio Martínez García

El cartel anunciador del Carnaval ha sido seleccionado mediante un concurso escolar convocado por el Ayuntamiento con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes en esta celebración, que ha estado dirigido al alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria. El trabajo ganador ha sido el realizado por Sergio Martínez García, alumno del colegio Cervantes, valorándose especialmente la originalidad y el colorido de la obra titulada “Fantasía, color y alegría”.