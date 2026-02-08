Transporte
El PSOE reclama soluciones al "caos" de aparcamientos en el hospital Rafael Méndez de Lorca
Además de ampliar las plazas de parking, los socialistas piden que se recupere la línea entre el estacionamiento del Artés Carrasco y el centro sanitario
"Caos insostenible". Así calificaba el edil del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Miguel Ángel Clemente, la situación de "abandono y colapso" que sufren los accesos y zonas de estacionamiento del Hospital Universitario Rafael Méndez. Y es que, según indicaba el concejal este domingo "existe un déficit de plazas, lo que se ha convertido en un problema estructural que genera un malestar profundo, pérdida de tiempo y situaciones de riesgo para pacientes, familiares y el personal sanitario".
En este sentido cabe recordar que, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud, en el hospital Rafael Méndez trabajan a día de hoy 1.854 profesionales sanitarios. Unos profesionales que atienden a pacientes de toda el Área III de Salud, que aglutina a los residentes del municipio de Lorca, pero también de Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo; es decir, casi 200.000 personas en total.
"Encontrar una plaza en el Rafael Méndez es hoy una auténtica odisea", afirmaba Clemente, quien apostillaba: "hablamos de personas que acuden en situaciones de urgencia, con movilidad reducida o acompañando a familiares enfermos, que se ven obligadas a dar vueltas interminables o a estacionar en zonas no adecuadas ante la insuficiencia de los aparcamientos propios y disuasorios".
A este respecto el edil recordaba que, durante el mandato del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca –entre 2019 y 2023– se impulsaron medidas "reales y efectivas" para ampliar el número de plazas de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario Rafael Méndez. En concreto, se acondicionó un solar municipal anexo que permitió la creación de 68 nuevas plazas, incluidas dos para personas con movilidad reducida, y se llevó a cabo la reordenación y señalización de las calles colindantes, generando otras 25 plazas adicionales, lo que supuso un incremento total de 95 nuevas plazas.
"Soluciones definitivas"
Por lo que respecta a la situación actual, Clemente Miñarro reclamaba "soluciones definitivas" en lugar de "parches", para lo que proponía la recuperación del servicio de autobús lanzadera, que conectaba el aparcamiento del campo de fútbol Artés Carrasco con el hospital, impulsado durante la primera etapa de Fulgencio Gil al frente del municipio, y que fuera suprimido durante la pandemia; la ampliación y mejora de los aparcamientos existentes y la habilitación de nuevos espacios de estacionamiento "debidamente señalizados y dimensionados al volumen real de usuarios".
"El Hospital Rafael Méndez es una infraestructura esencial y merece unos servicios e infraestructuras a la altura de la labor que allí se realiza. Lorca necesita soluciones claras y medidas reales, no más excusas por parte de un equipo de gobierno que parece mirar hacia otro lado mientras el problema se agrava cada día", terminaba Miguel Ángel Clemente.
