Violencia machista
Detenido en Molina por un delito de violencia de género tras avisar vecinos a la policía
El hombre reconoció haber mantenido "una fuerte discusión con su pareja"
EFE
Agentes de la Policía Local han detenido de madrugada en Molina de Segura a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género después de que varias llamadas alertaran de que una mujer pedía auxilio a gritos y aseguraba temer por su vida, según han informado este cuerpo en su cuenta oficial de X.
Los hechos se produjeron el pasado viernes cuando la central de emergencias recibió avisos de vecinos que escuchaban gritos de socorro procedentes de un inmueble del municipio. De inmediato, varias patrullas se desplazaron al lugar para comprobar la situación y garantizar la seguridad de la posible víctima.
A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba en la puerta de la vivienda. Según indicaron las mismas fuentes, el hombre reconoció haber mantenido una fuerte discusión con su pareja.
Los policías realizaron un cacheo superficial por motivos de seguridad durante el cual localizaron 82 gramos de hachís, sustancia que fue intervenida en el acto.
Mientras parte de la patrulla permanecía con el individuo, otros agentes accedieron al domicilio para atender a la mujer. La víctima presentaba un importante estado de ansiedad, por lo que fue asistida por los policías en un primer momento, activándose el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.
El varón fue finalmente detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.
Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación del caso.
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia