Detenido en Molina por un delito de violencia de género tras avisar vecinos a la policía

Agentes de la Policía Local han detenido de madrugada en Molina de Segura a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género después de que varias llamadas alertaran de que una mujer pedía auxilio a gritos y aseguraba temer por su vida, según han informado este cuerpo en su cuenta oficial de X.

Los hechos se produjeron el pasado viernes cuando la central de emergencias recibió avisos de vecinos que escuchaban gritos de socorro procedentes de un inmueble del municipio. De inmediato, varias patrullas se desplazaron al lugar para comprobar la situación y garantizar la seguridad de la posible víctima.

A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba en la puerta de la vivienda. Según indicaron las mismas fuentes, el hombre reconoció haber mantenido una fuerte discusión con su pareja.

Los policías realizaron un cacheo superficial por motivos de seguridad durante el cual localizaron 82 gramos de hachís, sustancia que fue intervenida en el acto.

Mientras parte de la patrulla permanecía con el individuo, otros agentes accedieron al domicilio para atender a la mujer. La víctima presentaba un importante estado de ansiedad, por lo que fue asistida por los policías en un primer momento, activándose el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

El varón fue finalmente detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación del caso.