Lorca instalará 2.500 metros cuadrados de carpas para garantizar la celebración de los Desfiles Bíblico-Pasionales

La Semana Santa de Lorca se acerca y el despliegue que cada año se pone en marcha desde el Ayuntamiento va cogiendo forma. Así, aunque desde el mismo momento en el que finaliza una edición de los Desfiles Bíblico-Pasionales, Consistorio y Cofradías se ponen a trabajar, es en los meses más próximos a la celebración cuando el trabajo se incrementa de cara a ofrecer y asegurar el desarrollo de un festejo excepcional para lorquinos y visitantes.

En este sentido, resulta indispensable la instalación de numerosas carpas a lo largo y ancho de la ciudad; unas para servir de refugio en caso de lluvia –algo realmente importante como se ha demostrado en varias ocasiones durante los últimos años– y otras para complementar a las dependencias propias de los pasos, que no pueden acoger los centenares de figurantes y caballos que toman parte en las procesiones.

La lluvia hacía aparición en varios momentos de la Semana Santa de 2025. / Elisabet Soto

En total, según informaban fuentes municipales a esta Redacción, las diferentes carpas y 'jaimas' que se dispondrán durante los días previos, cubrirán un total de 2.500 metros cuadrados de superficie y, para ello, el Ayuntamiento sacará a licitación pública en los próximos días el contrato pertinente. Ángel Meca, edil responsable de Contratación, anunciaba la aprobación, durante la última sesión de la Junta de Gobierno Local del pliego de contratación del considerado como de los apartados más destacados del operativo logístico previsto y que incluye las carpas que se sitúan de forma estratégica para prestar servicio, en situación de lluvia, tanto a la carrera principal, la que transcurre por la avenida de Juan Carlos I, como la secundaria, la que transita por Lope Gisbert.

"Se trata de unas infraestructuras que cuentan con la altura y el ancho suficiente para acoger no solo estandartes y banderas, sino los tronos, si fuera necesario", detalla el concejal. Asimismo, el documento también incluye los boxes que ocuparán de forma transitoria los caballos contratados por blancos y azules, y los sistemas audiovisuales como la megafonía o la iluminación de refuerzo. "La megafonía, por ejemplo, es necesaria para determinados acontecimientos en torno a la celebración de la Semana Santa, como es el del concurso de saetas, de la Procesión del Silencio y el Vía Crucis, además de que, en caso de una meteorología desfavorable, permite avisar en la carrera al público asistente", recuerda.

Carrera principal de Lorca, iluminada por grandes focos. / Elisabet Soto

Concretamente, el Ayuntamiento ha iniciado la previa tramitación del expediente de contratación relativo al "servicio de montaje y desmontaje de carpas y boxes en distintos lugares de la ciudad de Lorca, y servicio de montaje y desmontaje de iluminación, audiovisuales y sonido en las actuaciones, en distintos lugares de la ciudad de Lorca, para la celebración de la Semana Santa de Lorca para el año 2026, durante los días 27 de marzo al 5 de abril, en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley 9/2017, de 8 de noviembre".

Ubicaciones estratégicas

Entre las principales carpas, están las ubicadas en las calles Presbítero Emilio García, Poeta Carlos Mellado, Donantes de Sangre y Ramón Arcas Meca. "La primera se sitúa en una calle con posibilidad de entrar tanto por la carrera principal como por la secundaria. No ocurre igual con Poeta Carlos Mellado, que lo hará en los desfiles de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, pero para las del Jueves y Viernes Santo, únicamente tendrá acceso desde la secundaria, al cerrarse en estos últimos días por la avenida principal. La carpa de Donantes de Sangre será un resguardo por las inclemencias del tiempo a la salida y entrada de la carrera. Igual que ocurre con la que se coloca junto al Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas Meca. El resto de infraestructuras prestarán servicio desde su ubicación a las cofradías que las precisen", detallaba el edil.

Imagen de archivo de la carpa situada en la calle 'Poeta Carlos Mellado'. / Daniel Navarro

Del mismo modo, Meca Ruzafa recuerda la importancia de estas carpas que "permiten la protección de un patrimonio entre el que se encuentran los únicos textiles del país declarados Bien de Interés Cultural, en caso de que se produzcan lluvias durante la celebración de los Desfiles Bíblico-Pasionales, constituyendo una infraestructura fundamental; y es que una vez que estás en la carrera es muy difícil resguardarse en situación de fuertes precipitaciones".