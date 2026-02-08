El Ayuntamiento mantiene los recursos asistenciales a mayores en Lorca "a través del televisor"

Los mayores de Lorca podrán seguir accediendo a los servicios municipales de acompañamiento a través de su televisor. La edil del Mayor del Ayuntamiento, Mayte Martínez, así lo destacaba, a la vez que repasaba los principales hitos de uno de los programas más destacados llevados a cabo por la concejalía, el proyecto Tecnomayores; un programa pionero en Lorca por su carácter innovador en cuanto a la capacitación de los mayores en competencias digitales y medios asistenciales en relación a la atención social, emocional y psicológica "'desde sus casas a través del televisor', toda una ventaja, con grandes y muy importantes beneficios para los usuarios de la iniciativa".

"Esta iniciativa destaca su impacto positivo en la reducción de la brecha digital y la capacitación en habilidades digitales para la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) por el colectivo de mayores de Lorca, lo que ha contribuido a mejorar su calidad de vida, y aumentar su nivel de autonomía personal, bienestar social y emocional de las personas mayores del municipio, tanto del casco urbano como de sus pedanías" sumaba la concejala.

Taller de competencias digitales para mayores en Lorca. / L.O.

Y es que, con 144 horas de formación, este proyecto ha beneficiado a un total de 257 personas, consolidándose como una iniciativa clave para la inclusión digital, la prevención de la soledad no deseada y el envejecimiento activo en el municipio, pudiendo los usuarios, por ejemplo, aprender y realizar, por tanto, pagos mediante bizum, escaneo de códigos QR, gestiones de atención sanitaria online…, en definitiva, favorecer su interacción, integración, capacitación e independencia.

En el ámbito formativo, cabe mencionar que se ha colaborado con los programas Reto Rural Digital a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y el Centro Tecnológico del mármol, piedra y materiales, programas financiados con fondos Next Generation EU.

Asistencia en casa

Pero, si por algo ha sido reseñable Tecnomayores, ha sido por el apartado de ‘Innovación Asistencial’, mediante la implantación del Programa VERA, un servicio asistencial psicosocial innovador que, mediante tecnología adaptada al hogar, ha atendido de forma estable a 34 personas mayores, muchas de ellas residentes en pedanías y en situación de vulnerabilidad o aislamiento, mejorando su bienestar emocional, social y cognitivo. "Esto quiere decir que reciben atención desde sus casas a través del televisor. Toda una ventaja para ese segmento de la población, que más lo necesita, siendo muy bien acogido por los usuarios y sus familias", precisaba Martínez, Sánchez.

A este respecto, la responsable municipal del Mayor explicaba que está previsto que este servicio en concreto, que se venía desarrollando dentro del Proyecto Tecno-Mayores con resultados muy positivos, continúe prestándose, ahora en el marco del Programa CERCANOS, a través del cual se financiaría, durante los meses de febrero a abril de 2026, garantizando así la continuidad de una atención cercana, personalizada y adaptada a las necesidades reales de las personas mayores.

Mayte Martínez, edil del Mayor, en una imagen de archivo. / L.O.

Al respecto de este programa, la concejala recordaba que, como cierre del proyecto, el 18 de noviembre se celebró en IFELOR el Encuentro Tecnológico Tecno-Mayores, que reunió a más de 200 personas mayores y permitió evaluar los resultados, compartir experiencias y dar visibilidad a buenas prácticas en innovación tecnológica aplicada al envejecimiento.

Financiación Europea

En cuanto a los medos económicos necesarios para poner en marcha el programa, fuentes municipales informaba de que el Consistorio ha contado con 46.575 euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, mediante el cual se ha podido llevar a cabo también la contratación de un administrativo durante cinco meses y un Trabajador Social durante un mes. "Nuestro objetivo es consolidar a Lorca como un referente en políticas de atención a las personas mayores, apostando por la tecnología como herramienta de inclusión, cercanía y mejora de la calidad de vida; y seguiremos sentando las bases para la continuidad de estas actuaciones en el futuro, porque así entendemos nuestro modelo de municipio", concluía la edil.