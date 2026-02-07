Salvador Valera, nuevo beato de la iglesia universal

La iglesia universal escribe un nuevo nombre en el libro de la santidad, se trata del sacerdote, natural de Huércal Overa, Salvador Valera Parra, conocido popularmente como el Cura Valera. Más de 5.500 personas han seguido la beatificación, cuya ceremonia ha estado presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos y enviado del Papa León. Además, participaron los obispos de provincia eclesiástica de Granada (Almería, Jaén, Cartagena, Málaga y Guadix), entre ellos el prelado murciano, José Manuel Lorca Planes, quien presidió una vigilia de oración el pasado viernes, centrando su predicación en la figura de este sacerdote que, aun pasando desapercibido para muchos, dejó una huella imborrable. “Pasó desapercibido, pero fue un buen samaritano”, afirmó el obispo, destacando la grandeza escondida de su entrega pastoral. Lo presentó como “un modelo luminoso de ser cura diocesano, viviendo santamente su ministerio”.

El prelado evocó también el recuerdo vivo que permanece entre los fieles: “Ese buen párroco, austero y enjuto, no se ha olvidado nunca. Está presente en el corazón de este pueblo”, subrayando cómo su testimonio ha ayudado a muchos a comprender mejor la belleza del sacerdocio. En este contexto, Lorca Planes recordó unas palabras que pronunciaba el obispo de Cartagena en tiempos del propio Cura Valera al dirigirse a los nuevos sacerdotes, invitándolos a mirarse en el espejo de aquel cura que tenía en Huércal-Overa. Una expresión que el actual obispo retomó en primera persona al confesar: “Yo mismo me miro en él”. También estuvo presente Ginés García, obispo de Getafe, natural de Huércal Overa, que estuvo acompañado de su obispo auxiliar.

Un sacerdote ejemplar

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes / Enrique Soler

Nacido el 27 de febrero de 1816 en Huércal-Overa, Salvador Valera Parra fue ordenado sacerdote en 1840. Ejerció su ministerio en diversas localidades, destacando su labor en Alhama de Murcia, Cartagena y, especialmente, en Huércal-Overa, donde fue párroco durante casi 40 años. Su vida estuvo marcada por la dedicación pastoral, la austeridad y un profundo amor por su comunidad.

Una de las imágenes que presidió la ceremonia fue el Santísimo Cristo de la Agonía procedente de la Basílica de la Caridad de Cartagena

La ceremonia estuvo presidida por dos imágenes. Por un lado, el Santísimo Cristo de la Agonía, una talla de los siglos XVII-XVIII procedente de la Basílica de la Caridad de Cartagena, ante la cual el Cura Valera fortaleció su entrega pastoral durante su etapa como párroco de Santa María de Gracia.

Las reliquias del beato Valera / Enrique Soler

Junto al crucificado se situó la Virgen del Río, patrona de Huércal-Overa, cuya devoción fue impulsada decisivamente por el propio sacerdote. Aunque la imagen original desapareció en la riada de 1973, el culto se mantuvo vivo hasta la llegada de la talla actual, que presidió la celebración.

El milagro que impulsa su beatificación El proceso de beatificación del Cura Valera comenzó en 1991 y culminó con el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. En 2007, en Providence, Estados Unidos, un recién nacido que había nacido sin signos vitales recuperó la vida tras una oración al Cura Valera por parte del médico que lo atendía. Tras una exhaustiva investigación médica y teológica, el Papa León XIV aprobó este milagro el 20 de junio de 2025.

“Fue un Evangelio viviente”

Es un modelo y un ejemplo para nosotros. Esta es también la misión de los santos Cardenal Marcello Semeraro — Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos

«Él fue un Evangelio viviente: lo miró todo y a todos con los ojos de Jesús; lo amó todo y a todos con el corazón de Jesús”, recordó el cardenal, quien puso de manifiesto que “es un modelo y un ejemplo para nosotros. Esta es también la misión de los santos”. Marcello Semeraro destacó que se trata de “Una vida dedicada especialmente a los enfermos, pobres y necesitados”.