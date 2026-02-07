El PSOE de Molina denuncia la "desprotección total" de las urbanizaciones "por la falta de Policía Local en La Alcayna"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura ha desvelado la falta de agentes de policía local que afecta a las urbanizaciones del municipio. Los datos analizados de los últimos meses confirman "un abandono sistemático del cuartel de La Alcayna por parte del Gobierno del PP y Vox dejando desatendidas las necesidades de más de 20.000 vecinos", sostienen.

La falta de efectivos se ha convertido "en una constante" bajo la gestión del alcalde José Ángel Alfonso, "afectando gravemente a la seguridad de proximidad". El recuento de los cuadrantes de servicio del cuartel de La Alcayna arroja, añaden los socialistas, un "balance demoledor" para la tranquilidad de las familias:

Primer mes analizado: El cuartel registró 12 días sin cubrir los servicios mínimos de guardia.

El cuartel registró sin cubrir los servicios mínimos de guardia. Mes de noviembre: La desprotección se mantuvo durante 9 días en los que no hubo efectivos suficientes.

La desprotección se mantuvo durante en los que no hubo efectivos suficientes. Mes de diciembre: La situación se agravó con 11 días en los que el servicio quedó bajo mínimos.

En total, el principal punto de seguridad de las urbanizaciones ha sumado 32 días sin la guardia necesaria en solo tres meses, contabiliza el PSOE.

La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha calificado esta parálisis como una "estafa electoral" que pone en riesgo la convivencia: "Molina no merece un gobierno que se esconde en los despachos mientras las calles se quedan sin patrullas. Los vecinos no necesitan carteles si no policía local en la calle, competencia exclusiva del alcalde y su teniente de alcalde. El pacto de PP y Vox nos sale muy caro: los vecinos pagan impuestos de primera para recibir una seguridad de tercera. No es falta de dinero, es la incapacidad de un Alcalde que prefiere las fotos a la gestión real de nuestra policía".

Noticias relacionadas

Desde el PSOE exigen la cobertura inmediata de todas las vacantes. "Mientras el Gobierno local se envuelve en mensajes nacionales para tapar su incompetencia, nosotros estamos a pie de calle denunciando lo que de verdad importa a los vecinos. No necesitamos camiones de casi 90 mil euros sino policías locales en las calles”, concluye Gadea.