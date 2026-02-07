Las previsiones de lluvia no consiguen apagar el Carnaval de Lorca

Las probabilidades de lluvia no conseguían imponerse al Carnaval de Lorca, que se celebraba más temprano que nunca para esquivar al mal tiempo. Gracias a esta medida, consensuada por Ayuntamiento y comparsas, la Ciudad del Sol se convertía en una fiesta en la que 1.250 figurantes recorrían las principales calles en un derroche de alegría y color.

Una de las comparsas del carnaval de Lorca. / L.O.

Así, a partir de las 17 horas una explosión de música, luz y color hacía las delicias del público, cuya presencia era especialmente notable en la avenida Juan Carlos I, donde centenares de espectadores contemplaban asombrados el paso de las veinticinco comparsas hasta su llegada a la Plaza de Calderón de la Barca. Días antes, a través de un vídeo promocional, se daban a conocer los personajes (Musa, Momo y Reina) que durante el desfile acaparaban las miradas.

La avenida Juan Carlos I se llenaba de color durante el desfile. / L.O.

Al respecto del lugar de finalización del desfile (plaza de Calderón), cabe recordar que también acogerá este domingo –a partir de las 12 horas– la celebración del Carnaval infantil con un taller de pintura de máscaras y un concurso de disfraces; mientras que el 'broche de oro' lo pondrá la Gala del Carnaval que tendrá lugar en el Auditorio Margarita Lozano el sábado, 28 de febrero. Habrá dos pases, a las 17 y 19.30 horas, para ofrecer al público una nueva oportunidad de disfrutar del talento y el trabajo de las comparsas.

El más accesible

Durante el recorrido del desfile eran especialmente notables las medidas adoptadas por el Consistorio para acercar el evento a todos los asistentes, siguiendo la estela de otras celebraciones locales como la Feria de septiembre. Códigos NaviLens accesibles a lo largo del recorrido del desfile; un punto de información accesible y señalética específica, a lo que se suma la disponibilidad de cascos antirruido y tapones junto al espacio 'Planeta Amable' eran también protagonistas de una jornada lúdica para todos los públicos.