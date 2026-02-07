Dos condenados por el robo de 480 kilos de lubina en una piscifactoría de Águilas

La Justicia ha notificado el 4 de febrero de 2026 la sentencia firme condenatoria contra dos individuos por el hurto de 480 kilos de lubina en una instalación acuícola ubicada en la Isla del Fraile, en el municipio de Águilas, perteneciente a Pescaviva Real SLU, empresa que forma parte de Cooke España.

Según la resolución del Juzgado de lo Penal nº 2 de Lorca, los hechos se produjeron el 4 de octubre de 2023, cuando los condenados accedieron a las instalaciones marinas de la empresa durante la madrugada, manipularon una red y sustrajeron el pescado utilizando una red de arrastre.

La sentencia impone a ambos acusados una pena de tres meses y un día de prisión, junto con la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena. Además, se les condena al pago de las costas procesales —incluidas las de la acusación particular— y al abono conjunto de una indemnización civil de 4.500 euros,

Los acusados reconocieron los hechos durante el juicio, lo que permitió dictar una sentencia de conformidad que quedó declarada firme de inmediato, al renunciar todas las partes al derecho de recurso.

Desde Pescaviva Real SLU, la empresa subraya la rápida intervención de las autoridades, y en especial del puesto de la Guardia Civil de Aguilas, así como la firmeza de la respuesta judicial, que reafirma la convicción de la empresa de perseguir y denunciar cualquier intrusión en sus instalaciones que ponen en peligro la integridad de las personas que allí trabajan y causan grave perjuicio a la actividad acuícola.