Se activa la Unidad de Emergencias en Patrimonio para actuar ante la caída de piezas de la cúpula de la Basílica en Yecla

La Comunidad ha activado la Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural para afrontar los desprendimientos causados ayer por el vendaval en la cúpula de la Basílica de la Purísima de Yecla. Esta acción "permite dar una respuesta rápida, coordinada y con criterios técnicos muy claros" a la situación creada por la inclemencia meteorológica, según informó esta mañana la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que se desplazó a la localidad acompañada por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La consejera subrayó que el propósito era "actuar con rapidez y rigor" ante la incidencia producida en la cúpula de la Basílica, y trasladó un mensaje de tranquilidad, "puesto que no ha habido daños personales y no se han detectado daños en el interior del templo. El riesgo se ha concentrado en el exterior y el Ayuntamiento ha actuado correctamente, acordonando la zona y dictando una orden de ejecución para garantizar la seguridad".

Carmen Conesa explicó que la Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural es un instrumento técnico especializado que permite intervenir de manera inmediata cuando un bien protegido puede verse afectado. La Región de Murcia es una de las pocas comunidades autónomas de España, junto con Castilla y León, que cuenta con una unidad específica de este tipo.

Tras los terremotos de Lorca de 2011, la Comunidad Autónoma creó la Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural para mejorar la actuación ante posibles catástrofes naturales que, además de amenazar la seguridad de los ciudadanos, puedan afectar al patrimonio cultural.

La consejera de Cultura señaló que "estamos aquí con arquitectos, restauradores y técnicos especializados para evaluar la situación sobre el terreno, coordinar las actuaciones necesarias con el Obispado y el Ayuntamiento y definir las medidas urgentes que garanticen la seguridad de las personas y la correcta conservación de este Bien de Interés Cultural, que es un símbolo para Yecla y para toda la Región. Nuestro compromiso es claro: anticipación, responsabilidad y protección del patrimonio, siempre de la mano de los ayuntamientos y con criterios técnicos".

Las actuaciones que se llevan a cabo son de inspección de la cúpula y elementos anexos por los técnicos, para proceder al desmontaje controlado de piezas con riesgo y custodia de las mismas para su reposición, el aseguramiento de las piezas que permanezcan en su posición y, en caso de que se considere necesario a la vista de la inspección realizada, la protección impermeabilizante para evitar la entrada de agua.