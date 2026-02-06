Tres heridos en un accidente de tráfico en Molina de Segura

Tres personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera MU-32, a su paso por el término municipal de Molina de Segura, a la altura de la salida número 9.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 21:08 horas alertando de un vehículo que se encontraba volcado fuera de la vía. Según los testigos, en el interior del coche había al menos una persona atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Molina de Segura, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una de ellas medicalizada.

Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior del vehículo, mientras que los otros dos pudieron salir por sus propios medios.

Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron heridas. Dos de ellas, varones de 47 y 53 años, fueron atendidas en el lugar por los sanitarios del 061 y posteriormente trasladadas al Hospital General Universitario Reina Sofía. El tercer herido, del que no han trascendido más datos, no precisó traslado hospitalario tras ser asistido en el lugar del suceso.