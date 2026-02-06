Poncemar inaugura en Lorca la primera residencia intergeneracional de España

La esperada residencia intergeneracional de la Fundación Poncemar, la primera en su especie puesta en marcha a nivel nacional, ya ha sido inaugurada en Lorca. En un acto que contaba con la presencia de los consejeros autonómicos de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, que tomaban parte junto al alcalde, Fulgencio Gil, y el gerente de la entidad Luis Martínez, se presentaba en sociedad una instalación que funcionará como un laboratorio vivo, abierto a la investigación en colaboración con las cátedras creadas por la entidad junto a la UMU y UPCT en materia de Gerontología y de Investigación tecnológica en mayores.

Un laboratorio en que se estudiará, principalmente, la soledad no deseada, así como formas de reducir su incidencia en la sociedad. "Representa una forma innovadora de entender la vivienda, donde se ofrece no solo un alojamiento, sino un proyecto de vida en comunidad, con servicios y espacios compartidos que favorecen la independencia personal, el apoyo mutuo, la vida comunitaria y combaten la soledad no deseada", declaraba la responsable regional de Política Social, Familias e Igualdad durante el acto.

Las autoridades en uno de los espacios comunes de la residencia. / L.O.

Por su parte, García Montoro destacaba que "el proyecto realizado bajo el modelo de vivienda colaborativa da respuesta a nuevas realidades sociales y a la demanda de jóvenes y personas mayores que buscan fórmulas de convivencia más flexibles", a la vez que añadía: "esa coexistencia entre generaciones distintas aporta valor social y mejora la calidad de vida de los residentes".

El alcalde, del mismo modo, ponía de manifiesto el carácter social que se imprimirá a la residencia. "Se fomentarán las actividades que incrementen la cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de distintas edades. Se promoverá el desarrollo de proyectos sociales en colaboración con entidades públicas y privadas. Se extraerán conclusiones de este modelo convivencial, y se trasladarán los resultados que se obtengan a la comunidad", detallaba.

18 apartamentos

En cuanto a las características de la residencia, desde la Fundación se explicaba que la actuación ha supuesto la rehabilitación de un edificio en la calle Benemérita para crear 18 apartamentos –de una o dos habitaciones– con capacidad para 30 personas, con amplias zonas comunes, totalmente accesibles. El modelo establece que la mitad de las viviendas se destinen a personas mayores de 65 años, solas o acompañadas, y la otra mitad a jóvenes menores de 35 años, garantizando así el carácter intergeneracional del proyecto. Todos los residentes deberán ser autónomos y accederán mediante contrato de arrendamiento con el pago de una renta mensual.

Luis Martínez, a la derecha, explica las características de la residencia. / L.O.

Los alojamientos se distribuyen en primera y segunda planta. El edificio incorpora espacios compartidos para la convivencia y los servicios diarios, como cocina y comedor comunitarios, salas de estar y lectura, lavandería, gimnasio y una zona exterior transitable de aproximadamente 150 metros cuadrados con huerto, barbacoa y áreas de estancia, además de garaje en sótano. En cuanto a los contratos de ocupación, –limitados en su cuantía por la subvención de medio millón procedentes de Fondos Next Generation gestionados a través de la Dirección General de la Vivienda–, se desarrollarán por cursos, iniciándose el 1 de septiembre y concluyendo el 31 de julio, a excepción de este año en que se iniciarán a mediados de este mes hasta finales de julio.