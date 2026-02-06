Lorca ya cuenta con su Centro de Deportes Urbanos

El primer Centro de Deportes Urbanos (CEDU) al aire libre de la Región de Murcia abría en la tarde de este viernes sus puertas en la Avenida de Santa Clara, junto a la Ronda Central, con un acto en el que los asistentes estrenaban los diferentes circuitos de actividad física y deporte habilitados en la instalación deportiva municipal. Una instalación que cuenta con una superficie próxima a los cuatro mil metros cuadrados, donde se reúnen circuitos de fuerza, calistenia, un rocódromo y una pista de ‘pumptruck’.

"Hoy damos un paso histórico en la modernización de nuestras instalaciones deportivas con un espacio innovador, abierto, inclusivo y adaptado a las nuevas tendencias deportivas, que responde a una demanda real de la ciudadanía y posiciona a Lorca como referente regional en deporte urbano", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, durante el acto de inauguración.

El alcalde, Fulgencio Gil, durante la inauguración. / L.O.

Al respecto de las diferentes posibilidades que ofrece el CEDU, cabe destacar que dispone de un circuito de fuerza de 392,80 metros cuadrados, formado por un recorrido con equipos anclados al suelo sobre pavimento continuo de hormigón tratado, con zonas de seguridad en los elementos de mayor altura; un área de calistenia con pavimento de arena; un rocódromo con distintos grados de dificultad; y una pista de ‘pumptrack’ de 900 metros cuadrados y 176 metros de longitud, diseñada para su uso con bicicletas, monopatines, patines o patinetes, con diferentes niveles de dificultad.

Decenas de usuarios acudían a la inauguración del CEDU. / L.O.

Además, esta intervención –que ha contado con una inversión municipal de 300.000 euros– también ha servido para mejorar los espacios verdes de la zona, habiéndose reservado 2.153,65 metros cuadrados para zonas de paseo y descanso, integrando el espacio deportivo en un entorno verde y saludable.