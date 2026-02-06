Las drag queens llenan de fantasía el Carnaval de Águilas ante un público entregado

El Concurso Drag Queen del Carnaval de Águilas volvió a ser un espectáculo. Con el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena completamente lleno, las seis drag participantes lograron que el público se lo pasara en grande y reconociera, en esta XXII edición, sus puestas en escena, cada una de ellas con una fantasía muy trabajada. El jurado estuvo formado por las Drag La Prohibida, Imperio Reina y Venedita Von Däsh, quienes también deleitaron sumándose a la fiesta con sus puestas en escena.

El concurso, presentado por los ex concursantes de Gran Hermano Kiko Hernández y Carolina Sobe, comenzó con el Ballet Oficial de la Federación de Peñas del Carnaval, que arrancó los primeros aplausos. La Drag La Prohibida fue la primera en pisar el escenario con su espectáculo, dando paso a las concursantes. Drag Perseida deleitó la fantasía ‘La odisea de Ulises’, sucediéndole el resto de concursantes; Drag Dito Devil presentó ‘Cae un dios, nace un drag’; Drag Adriana subió al escenario con ‘Soy yo tu drag secretaria bilingüe’; mientras que Drag Iridra presentó un espectacular ‘En Venecia, todo se oculta bajo la máscara... Menos el deseo. ¡Bienvenidos al baile!’; Drag Paprika se convirtió en ‘La reina en llamas, el precio de tu risa’; y Drag Sethlas pidió con su actuación ‘¡Que dios nos coja confesados!’.

Bodypainting

Esta noche se celebra otra de las citas señaladas en el Carnaval de Águilas, el World Bodypainting Festival, la final mundial de maquillaje corporal, en la que participarán 21 propuestas que llegan de distintos lugares del mundo como México o Corea del Sur. Las elaboraciones de los maquilladores las podrá presenciar el público desde las 12:15, en la sala de exposiciones múltiples del mismo auditorio.