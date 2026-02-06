El desfile de Carnaval de Lorca se adelanta para sortear a la lluvia

El desfile de Carnaval que este sábado recorrerá las calles de Lorca se iniciará, finalmente, a las 17 horas. Así lo anunciaba la edil delegada de Festejos, María de las Huertas García, tras la reunión mantenida con las diferentes comparsas y servicios municipales para analizar las diferentes posibilidades y escenarios derivados de las previsiones meteorológicas.

Reunión celebrada con las diferentes comparsas para analizar la situación. / L.O.

"La probabilidad de precipitaciones para la tarde del sábado, sobre todo a partir de las 20 horas, podría poner en riesgo la celebración en las condiciones óptimas previstas. Tras analizar todo se decidía, de forma consensuada, adelantar el Gran Desfile de Carnaval a las 17 horas, con el fin de ofrecer un entorno más seguro y agradable para todos los participantes y asistentes", explicaba la concejala.

El resto se mantiene

Por lo que respecta al resto de actividades relacionadas con el Carnaval, fuentes municipales confirmaban que "se mantienen según lo previsto, salvo cambios puntuales que serán comunicados a través de los canales oficiales municipales". Así, el recorrido del desfile será el habitual, y el domingo, 8 de febrero, se celebrará el Carnaval de los niños en la Plaza de Calderón de la Barca. Será a las 11.30 horas, una cita que contará con un taller de pintura de máscaras. Además, habrá un concurso de disfraces en el que se premiará el mejor atuendo infantil femenino, masculino y de grupo.