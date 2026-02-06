Cehegín presenta la programación del ‘Carnaval del Noroeste’

El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado oficialmente la programación del Carnaval de Cehegín 2026, una de las celebraciones más emblemáticas y participativas del municipio, que tendrá lugar del 14 al 21 de febrero y que volverá a convertir a la localidad en referente festivo del Noroeste.

El Carnaval de Cehegín es una cita profundamente arraigada en la identidad local, que cada año crece y se renueva sin perder la esencia de sus tradiciones. Durante estos días, Cehegín se vestirá de color, música y alegría, con una programación pensada para todos los públicos y marcada por la creatividad, la imaginación y la participación ciudadana.

Baile en el casino

Cartel anunciador del Carnaval 2026 en Cehegín / Enrique Soler

Este año, además, el Carnaval se celebra en un contexto muy especial, en el marco del Año Jubilar, lo que le confiere un valor añadido y una proyección aún mayor. La programación incorpora importantes novedades, como el Día en el que el Mascarón se va de Tapas, iniciativas que fomentan la convivencia y la participación, así como la implicación del tejido comercial del municipio.

La programación incorpora importantes novedades, como el Día en el que el Mascarón se va de Tapas

Entre los actos destacados del programa, el sábado 14 de febrero tendrá lugar la gran Fiesta del Mascarón. El domingo 15 de febrero se celebrará el gran Desfile Infantil. El martes 17 de febrero llegará el X Concurso de Mascarón Infantil, junto al gran Baile de Carnaval en el Casino, que se recupera para acoger este evento y que hará rememorar su gran historia carnavalera ceheginera. El broche final lo pondrá el sábado 21 de febrero, con el Sábado de Piñata y el gran Desfile General de Comparsas.

Exposición

Asimismo, del 9 al 21 de febrero, los comercios de Cehegín acogerán una exposición de disfraces y de las Máscaras del Año, una iniciativa que convierte al comercio local en escaparate del Carnaval y refuerza su papel como parte activa de la fiesta. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido expresamente la colaboración de todos los establecimientos que se han sumado a esta propuesta.

Durante la presentación de la programación han estado presentes la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el concejal de Festejos, Lolo García, el Estudio Sr. Botía, autor del cartel anunciador, representantes de las comparsas, así como los protagonistas del Carnaval 2026: la Máscara del Año, José de Moya Fernández, y familiares de la Máscara del Recuerdo, concedida a Ascensión Guirao.

Desde el Consistorio se ha puesto en valor el trabajo del área de Festejos y el esfuerzo colectivo de todas las personas que hacen posible el Carnaval, destacando especialmente el papel fundamental de las comparsas como expresión de la diversidad y la identidad carnavalesca de Cehegín.

El Ayuntamiento de Cehegín invita a vecinos y visitantes a disfrutar del Carnaval de Cehegín 2026

El Ayuntamiento de Cehegín invita a vecinos y visitantes a disfrutar del Carnaval de Cehegín 2026, una cita que aspira a seguir consolidándose como el gran Carnaval del Noroeste, generando convivencia, dinamización social y proyección cultural para el municipio.