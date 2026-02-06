El Carnaval de Águilas celebra este fin de semana la final mundial de maquillaje corporal y el concurso nacional de Drag Queen

El Carnaval de Águilas encara su segundo fin de semana y da paso a dos semanas intensas de actividades casi sin descanso. La programación de estos días combina propuestas deportivas, musicales y espectáculos de gran proyección nacional e internacional.

En el apartado deportivo, el fin de semana acoge la V Regata de Remo, la XXIV Regata Carnaval de Cruceros y la Carnival Cuerva Run. Además, este domingo se celebrará el tradicional Concierto de Carnaval de la Banda Sinfónica del Patronato Musical Aguileño, que este año lleva por título 'Homenaje a la Copla'.

No obstante, dos de las citas más destacadas tendrán lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. Esta noche se celebra el XXII Concurso Nacional de Drag Queen, mientras que el sábado el protagonismo será para el Certamen de Maquillaje Corporal, que este año acoge la final mundial del World Bodypainting Festival.

En el World Bodypainting Festival participarán 21 propuestas procedentes de distintos países, como México o Corea del Sur

En este concurso internacional participarán 21 propuestas procedentes de distintos países, como México o Corea del Sur. El certamen se desarrollará durante toda la jornada: los trabajos de maquillaje comenzarán a partir de las nueve de la mañana y podrán ser presenciados por el público desde las 12:15 horas en la sala de exposiciones múltiples del Auditorio. La puesta en escena final tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde en el auditorio principal.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Concurso Nacional de Drag Queen contará con la participación de seis drags procedentes de diferentes puntos de España, incluidas las Islas Canarias. Las actuaciones serán valoradas por un jurado integrado por La Prohibida, Imperio Reina y Venedita Von Däsh, quienes también ofrecerán actuaciones durante la gala. El evento estará presentado por los exconcursantes de Gran Hermano Kiko Hernández y Carolina Sobe.