Emergencias de Lorca ensaya su respuesta ante incendios, accidentes de tren y terremotos

Durante la mañana de este jueves la Base Central de Emergencias de Lorca era escenario de varios simulacros

Fulgencio Gil supervisa el hospital de campaña del servicio de emergencias de Lorca.

Fulgencio Gil supervisa el hospital de campaña del servicio de emergencias de Lorca. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Poner a prueba la coordinación de todos los servicios de emergencia y reforzar los protocolos de actuación para proteger a la población. Con estos objetivos se ponía en marcha, durante la mañana de este jueves, una batería de simulacros a través de los cuales los profesionales del servicio municipal de emergencias ensayaban su respuesta ante incendios, accidentes de tren y terremotos con la colaboración de los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Emergencias Sanitarias que se imparte en el municipio.

Participantes en los simulacros realizados este jueves.

Participantes en los simulacros realizados este jueves. / L.O.

"Con estos entrenamientos también garantizamos que nuestros recursos, profesionales y futuros técnicos estén preparados para actuar de forma eficaz ante cualquier emergencia", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, que supervisaba los ejercicios. Unas recreaciones que giraban en torno a la instalación de un hospital de campaña basado en estructuras modulares desplegables, diseñado para el triaje, estabilización y evacuación de pacientes en situaciones complejas.

Prevención y planificación

Al respecto de los simulacros, el primer edil destacaba su valor como punto de partida para analizar las fortalezas y debilidades del servicio, así como de los materiales técnicos de los que dispone. "Lorca es un municipio que conoce bien la importancia de la prevención y la planificación. Estos ejercicios nos permiten anticiparnos, detectar posibles mejoras y estar mejor preparados ante grandes emergencias, garantizando una respuesta más rápida y eficaz para proteger la seguridad de todos los lorquinos", aportaba.

