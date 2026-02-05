Emergencias de Lorca ensaya su respuesta ante incendios, accidentes de tren y terremotos

Poner a prueba la coordinación de todos los servicios de emergencia y reforzar los protocolos de actuación para proteger a la población. Con estos objetivos se ponía en marcha, durante la mañana de este jueves, una batería de simulacros a través de los cuales los profesionales del servicio municipal de emergencias ensayaban su respuesta ante incendios, accidentes de tren y terremotos con la colaboración de los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Emergencias Sanitarias que se imparte en el municipio.

Participantes en los simulacros realizados este jueves. / L.O.

"Con estos entrenamientos también garantizamos que nuestros recursos, profesionales y futuros técnicos estén preparados para actuar de forma eficaz ante cualquier emergencia", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil, que supervisaba los ejercicios. Unas recreaciones que giraban en torno a la instalación de un hospital de campaña basado en estructuras modulares desplegables, diseñado para el triaje, estabilización y evacuación de pacientes en situaciones complejas.

Prevención y planificación

Al respecto de los simulacros, el primer edil destacaba su valor como punto de partida para analizar las fortalezas y debilidades del servicio, así como de los materiales técnicos de los que dispone. "Lorca es un municipio que conoce bien la importancia de la prevención y la planificación. Estos ejercicios nos permiten anticiparnos, detectar posibles mejoras y estar mejor preparados ante grandes emergencias, garantizando una respuesta más rápida y eficaz para proteger la seguridad de todos los lorquinos", aportaba.