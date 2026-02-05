Presentada la programación del Carnaval 2026 en Bullas

Del 13 al 22 de febrero, Bullas celebrará el Carnaval 2026 con una amplia programación de actividades dirigidas a todos los públicos. El concejal de Festejos, David Madrid, ha anunciado el calendario de actos, que comenzará el viernes 13 de febrero con propuestas para jóvenes.

Así, la primera cita será la Fiesta Joven de Carnaval, que tendrá lugar en La Almazara a partir de las 21:00 horas. Este evento, destinado a jóvenes de entre 13 y 18 años, contará con cena fría, música con Dj Porte, animación y un concurso de disfraces. La entrada será gratuita.

Programación Carnaval en Bullas

El sábado 14 de febrero se celebrará el día grande del Carnaval. Las actividades comenzarán en La Copa con una fiesta infantil que incluirá minidisco, animación y concurso de disfraces desde las 17:30 horas. Posteriormente, en Bullas, a partir de las 19:30 horas, se desarrollará el gran desfile de Carnaval, uno de los actos más esperados del programa. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través de la web municipal bullas.es o en Informajoven.

La jornada del sábado finalizará con una gran fiesta en La Almazara, donde actuarán los djs: Porte, Sepas Ripoll y Juliking. A las 00:00 horas se dará a conocer el fallo del jurado del concurso de disfraces, que premiará la creatividad y originalidad de los participantes del desfile.

Desfile de los centros educativos

Cartel Carnaval / La Opinión

Para cerrar los actos principales, el martes 17 de febrero tendrá lugar el tradicional desfile de los centros educativos, que comenzará a las 16:00 horas y recorrerá el itinerario habitual por las calles de la localidad. Al finalizar, en La Almazara, habrá una disco móvil infantil.

Durante toda la semana se instalará la Feria de Carnaval en el jardín Adolfo Suárez, en horario de 17:00 a 21:00 horas entre semana y durante todo el día los fines de semana. Además, se desarrollarán actividades como “sábado sabático” y “Érase una vez”, del Plan Corresponsables, dedicadas especialmente al Carnaval.

Desde el Ayuntamiento de Bullas se invita a vecinos y visitantes a participar en esta celebración y a disfrutar de un Carnaval lleno de alegría, música y color.