Nuevo impulso al centro de día ISOL de Molina de Segura

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha impulsado la ampliación del centro de día para personas con problemas de salud mental de la Asociación murciana de rehabilitación psicosocial, ISOL, en Molina de Segura. Una mejora de instalaciones que ha realizado con una financiación de 74.429 euros, concedida por el Gobierno regional durante los últimos tres años, procedente del Plan ‘Más que un hogar’. Con esta inversión ha ejecutado diversas obras para ampliar el centro, generando así espacios más accesibles y confortables, adaptados a las necesidades de sus usuarios.

Esta mejora se enmarca en el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona que permite ofrecer un servicio más individualizado. La asociación ha creado un entorno multifuncional de atención que permite realizar talleres, actividades grupales, favoreciendo nuevas dinámicas de interacción y participación de las familias. Destaca una sala de ocio de mayor capacidad, así como un espacio para reforzar el servicio de fisioterapia, que mejoran tanto la comodidad de los usuarios en las actividades como la calidad de los servicios prestados.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, participó en una jornada de convivencia en Molina de Segura junto con las 141 familias usuarias de los servicios de ISOL, que cuenta con instalaciones también en Lorca, Cartagena y Caravaca de la Cruz. Ruiz destacó que “es un orgullo participar en este encuentro en el que celebramos una mejora de la calidad de vida de los usuarios de ISOL que, a partir de una estrecha colaboración con el Gobierno regional, consigue reforzar los servicios que prestan y hacerlo en un espacio renovado, adaptado a sus necesidades, a sus preferencias, porque así conseguimos promover su bienestar. Es importante garantizar la mejor atención, pero también lo es que ellos se sientan cómodos en estos centros, que se sientan como en su propio hogar”.

Durante el acto, la asociación presentó una memoria de actividades y proyectó un vídeo que refleja diferentes momentos de las realizadas durante 2025 con el apoyo del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Además, las familias han compartido su experiencia e intercambiado impresiones sobre la importancia de seguir impulsando este tipo de actuaciones.

El IMAS financia el Centro de Día de ISOL de Molina de Segura, en el que tiene 12 plazas concertadas, con una inversión de 164.275 euros, a partir de un convenio que se extiende hasta noviembre de 2028. También destina un importe de 78.988 euros al SEPAP de Molina de Segura, en el que tiene 17 plazas concertadas.