El Casco Histórico de Lorca incorpora tres viviendas y dos apartamentos turísticos

La zona antigua de Lorca sigue su camino para volver a convertirse en el centro neurálgico de la ciudad. Así, tras las diversas intervenciones realizadas por instituciones públicas y privadas puestas en marcha en los últimos años, este jueves se llevaba a cabo la puesta de largo de un inmueble de la calle Cava que –tras años abandonado– ha sido convertido en 5 apartamentos, dos de los cuales serán destinados a uso turístico.

María Hernández, edil responsable de Urbanismo del municipio, visitaba este jueves la casa junto a varios técnicos municipales, momento en que aprovechaba para poner en valor tanto la iniciativa como la reforma acometida en el lugar. En este sentido, cabe destacar que en el proyecto se ha priorizado la eficiencia energética, consiguiendo reducir en un 60% el consumo de energía de un inmueble construido hace más de ochenta años.

Una de las habitaciones reformadas en la casa de la calle Cava. / L.O.

"Nuestro objetivo es claro: recuperar edificios en desuso y devolverlos a la ciudad como viviendas eficientes, modernas y plenamente integradas en el entorno urbano. El impulso a la rehabilitación y a la construcción en el Casco histórico está permitiendo romper décadas de bloqueo urbanístico, ofreciendo seguridad jurídica y herramientas eficaces para devolver la vida al centro de la ciudad", destacaba la concejala.

En cuanto a las características de la construcción, fuentes municipales informaban de que cuenta con cuatro plantas sobre rasante, una superficie construida de 331,09 metros cuadrados y se ubica sobre una parcela de 109 metros cuadrados. Se trata de una edificación adosada, con fachada principal a la calle Cava y posterior a un patio interior, que ha sido objeto de una actuación integral destinada a garantizar su conservación, mejorar su comportamiento energético y ampliar su funcionalidad residencial.

Otra de las estancias generadas tras la reforma. / L.O.

Sobre la construcción existente, que originalmente albergaba tres viviendas, se ha ejecutado un proyecto de reforma y transformación que ha permitido configurar cinco viviendas y un local, para posteriormente llevar a cabo una rehabilitación energética completa del edificio. El presupuesto global de ejecución ha ascendido a 180.000 euros, con una duración aproximada de las actuaciones de diez meses. "Este proyecto es un claro ejemplo de cómo es posible preservar el patrimonio edificado del Casco Histórico de Lorca", apostillaba Hernández Benítez.

Avance generalizado

Durante la visita, además, la edil ponía de manifiesto "el avance que está protagonizando el Casco Histórico de Lorca". Así, María Hernández subrayaba que "estamos impulsando actuaciones decididas para estimular la rehabilitación y la construcción de vivienda, desbloqueando solares históricos y generando nuevas oportunidades de desarrollo urbano".

Panorámica del Casco Antiguo de Lorca. / Daniel Navarro

En este marco, la concejala recordaba el desbloqueo de 42 solares situados en los ejes de las calles Álamo, Cava y Selgas, donde se prevé la construcción de alrededor de 200 viviendas, así como el inicio de procesos de reconstrucción en una veintena de ellos gracias a las últimas acciones promovidas por el Consistorio. "Estas actuaciones demuestran que la recuperación del Casco histórico es una realidad imparable y una prioridad para este Ayuntamiento, que apuesta por una ciudad más habitable y con futuro", concluía la edil.