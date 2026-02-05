Las calles de San Pedro del Pinatar volverán a vestirse de Carnaval del 13 al 15 de febrero, con un completo programa que incluye música, humor, actividades infantiles y mucho espectáculo, tal como ha desvelado el concejal de Festejos, Javier Castejón en rueda de prensa.

Durante la presentación, el edil ha destacado que esta programación contiene actividades para todos los públicos. Así, el programa arrancará en el Teatro Geli Albaladejo el próximo viernes, 13 de febrero, con la Gala del Carnaval, con entrada libre y gratuita.

Castejón ha detallado que la velada contará con la tradicional batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma y la entrega de la 'Máscara del Carnaval'. Además, la noche estará amenizada por las actuaciones del Ballet Kebanna, La Higuera de la Poca Vergüenza y la Chirigota de Beniaján, asegurando un inicio de fiestas lleno de ritmo y humor.

El sábado, 14 de febrero, será la jornada dedicada a los más pequeños en la Plaza de la Constitución. Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, habrá un parque infantil carnavalero con hinchables y juegos, que se completará con una agenda de actividades que incluye espectáculos de música, magia, cantajuegos, talleres de manualidades y la animación de la mascota de la localidad Mingo.

El broche final será el domingo 15 de febrero, a partir de las 11:00 horas. Al respecto, el concejal ha señalado que debido a la gran aceptación del Desfile del pasado año se mantiene el horario matinal. Así, más de 30 comparsas locales y visitantes llenarán de música, alegría y color las calles de San Pedro del Pinatar.

El desfile recorrerá las principales vías del municipio, con salida desde la Avenida de las Salinas, junto al Casino Cultural, pasando por la Calle Emilio Castelar y la Avenida Romería Virgen del Carmen, para finalizar en la Explanada de Lo Pagán.

El concejal Javier Castejón ha animado a vecinos y visitantes a participar en uno de los fines de semana más divertidos del año en San Pedro del Pinatar.