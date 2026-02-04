Los bajos de San Patricio serán para la Fundación Casco Histórico de Lorca

La Fundación Casco Histórico de Lorca –que recientemente ampliaba su rango de acción a toda la Región– dispondrá los bajos del carrerón de San Patricio para llevar a cabo sus actividades en tanto en cuanto finalizan las obras de rehabilitación de la iglesia de San Juan. Belén Pérez, edil de Patrimonio del Ayuntamiento, así lo informaba este miércoles tras haberse aprobado la cesión del espacio municipal, que hasta hace poco fuera utilizado como oficina de turismo, en Junta de Gobierno Local.

Belén Pérez y Santiago Parra hacen entrega de las llaves a Jesús López, presidente de la fundación. / L.O.

"Mediante este acuerdo, la fundación dispondrá de un espacio propio desde el que impulsar sus proyectos de protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico lorquino", aportaba la edil. En este sentido, cabe destacar que la cesión tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por períodos anuales sucesivos en función del uso que se haga del mismo, y será la propia fundación la encargada de su mantenimiento, limpieza y conservación.

Dinamización de la zona

Del mismo modo, la concejala hacía hincapié en el valor de este tipo de iniciativas a la hora de devolver la vida al casco antiguo. "La cesión de este espacio municipal es una apuesta decidida por devolver la actividad, la vida y el dinamismo al corazón histórico de la ciudad. Cada inmueble que se pone en uso con fines culturales, sociales o patrimoniales contribuye a activar su entorno inmediato y a generar un efecto positivo en toda la zona", declaraba.