Lorca pondrá en marcha la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación

"Lorca necesita abrir una nueva etapa, emprender cambios y poner el Urbanismo al servicio de las personas. La redacción de un nuevo Plan General de Urbanismo constituye un deber común para que Lorca avance en la buena dirección, por eso vamos a comenzar su elaboración desde el Ayuntamiento". Así de contundente se mostraba el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, en el transcurso de una comparecencia previa al encuentro de trabajo mantenido con el presidente de la patronal Ceclor en el que se ponía de manifiesto la intención municipal de poner en marcha la redacción del nuevo documento.

A este respecto, el primer edil aludía a la antigüedad del Plan General actual –fue aprobado en junio de 2003– como motivo principal para su renovación. "El documento sobre el que trabajamos hasta la fecha fue confeccionado bajo una coyuntura que ha cambiado radicalmente, y que fue adulterado con una amplia batería de convenios urbanísticos en Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbano (SIDU) que supusieron una enmienda a la totalidad, adulterando las condiciones que lo fundamentaban", explicaba Gil Jódar.

Juan Jódar y Fulgencio Gil, durante su encuentro de trabajo. / L.O.

Por todo ello, el alcalde se refería a la creación del nuevo documento como "una oportunidad histórica". "Es el mayor reto al que se enfrenta un Ayuntamiento, pero nos ofrece la ocasión de definir nuevas bolsas de suelo y establecer un marco reglamentario para la instalación y el desarrollo de actividades de ocio, culturales, industriales... De ello depende el futuro de Lorca", abundaba. En cuanto a las características del procedimiento, Fulgencio Gil explicaba que se llevará a cabo mediante un proceso consensuado destinado a alcanzar objetivos realistas y adecuados a las necesidades de la población y el territorio.

"Buscamos que logre fijar población, que atienda a nuevas infraestructuras, más comunicaciones, más servicios…; hablamos de saneamiento, de abastecimiento, de recogida de residuos, transporte, industria, nuevos espacios de ocio, culturales, ordenación del suelo, etc. Pero, sobre todo, queremos que sea participativo, abierto a todos los sectores de la sociedad. De ahí que vayamos a poner en marcha un proceso de recogida de información y propuestas entre los ciudadanos, manteniendo una escucha activa con los vecinos como hemos venido haciendo hasta ahora", aportaba.

Fulgencio Gil, esta mañana en la sede de Ceclor. / L.O.

"Este nuevo Plan General busca, además, acelerar los criterios introducidos por el actual Gobierno de Lorca de cara a permitir la construcción de vivienda, que es el mayor problema que tenemos los españoles a día de hoy", añadía el alcalde, que apostillaba: "queremos que las nuevas generaciones puedan construirse su hogar en la zona donde residen sus padres".

Zona estratégica

Durante el encuentro, además de la necesidad de ampliar el suelo destinado a la industria en el municipio, se ponía de manifiesto el valor del Casco Histórico como zona estratégica para la ciudad. En este sentido, tanto Fulgencio Gil como Juan Jódar coincidían en su apuesta por liberar los alrededores de San Patricio de edificios sin uso y generar nuevos espacios verdes. En este caso, destaca la actual sede judicial de la Plaza del Caño, que quedará libre una vez se inaugure el Palacio de Justicia; y el antiguo Centro Comarcal de Salud, un inmueble que presenta graves deficiencias a nivel estructural. "Es un tema que tendrá que salir a debate", indicaban.