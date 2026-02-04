El Gobierno regional invertirá 600.000 euros en un nuevo centro de seguridad en Cieza

El Gobierno regional destinará 600.000 euros a construir un nuevo centro de seguridad en el antiguo edificio de la lonja de Cieza, en el marco de la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’.

El importe de la subvención para rehabilitar el inmueble supone prácticamente el coste total del proyecto, cuyo presupuesto estimado asciende a 650.000 euros. El proyecto, ya redactado, saldrá a licitación próximamente.

Las nuevas instalaciones acogerán todos los servicios de seguridad y emergencias del municipio, esto es, tanto la Comisaría de Policía Local como Protección Civil y la Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia del 061.

“Esto supone un avance evidente en la prestación de un mejor servicio al ciudadano”, señaló el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que este miércoles visitó el antiguo edificio, acompañado por el alcalde de Cieza, Tomás Rubio.

La nueva Comisaría, preparada para las futuras ampliaciones de la plantilla, dispondrá de una sala específica de control para las cámaras de seguridad y tráfico del municipio, además de sala de atestados, dependencias para trabajos de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Policía Tutor, además de salón de actos y de formación y gimnasio.

El Gobierno regional aprobó el pasado año un plan dotado con tres millones de euros para impulsar la construcción de nuevas dependencias policiales en la Región de Murcia con el objetivo de que todos los municipios “cuenten con instalaciones adecuadas para sus cuerpos policiales y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y a procurar una prestación homogénea del servicio en toda la Región”, explicó Ortuño.

Este presupuesto permitirá mejorar en los próximos meses las infraestructuras de seguridad en Murcia, Cartagena, Jumilla, Fortuna, Alguazas y Pliego, además de Cieza.

Más de 1,1 millones de euros de subvención

Esta línea de ayudas se suma a la convocatoria de subvenciones por parte de la Dirección General de Administración Local, destinada a la adquisición de medios técnicos y a contribuir al mantenimiento de las plantillas de Policía, que supusieron una inyección de 22 millones de euros en los ayuntamientos en 2025.

En el caso de Cieza, las subvenciones ascendieron a 525.478 euros. De esta cantidad, 82.000 euros se destinarán a la compra de material y el resto a sufragar gastos de personal de la plantilla.

En la convocatoria correspondiente a 2024 el Ayuntamiento empleó los 37.800 euros que recibió para adquirir un coche para la unidad canina, un radar, dos motos y material informático.