Juventud
Críticas en Lorca por el retraso en la apertura de una nueva sala de estudio
El PSOE denuncia que se han gastado 13.000 euros en concepto de alquiler sin que se haya puesto en marcha mientras que el Ayuntamiento defiende que se abrirá en breve
La futura nueva sala de estudio del Casco Histórico de Lorca sigue generando polémica entre las dos principales formaciones políticas del municipio. Y es que, desde que este diario desvelara en abril del pasado año la intención del Ayuntamiento de abrir una instalación de este tipo en la calle Granero para suplir los puestos de estudio suprimidos con motivo de las obras del centro cultural 'Alcalde José María Campoy Camacho', han sido varios los conflictos provocados por la misma.
En esta ocasión era José Ángel Ponce, viceportavoz socialista, quien denunciaba el gasto de 13.000 euros por parte del Consistorio en concepto de alquiler del local destinado a acoger la instalación "de una sala de estudio que sigue cerrada a cal y canto". "Estamos en febrero de 2026 y el local continúa sin obras, sin equipamiento y sin dar servicio a un solo estudiante", abundaba el también concejal, que calificaba la situación de "absolutamente intolerable".
Plazos legales
Ante las afirmaciones socialistas, fuentes municipales lanzaban un comunicado acusando al José Ángel Ponce de utilizar "medias verdades y datos falsos", a la vez que aclaraban que el retraso en la puesta en marcha de la sala de estudio se debe a la obligatoriedad de "respetar los plazos legales antes de ejecutar cualquier actuación". Asimismo, estas voces indicaban que "en pocas semanas" comenzarán los trabajos para adecuar el local: "cuando se inaugure, la oposición estará invitada a comprobar que frente al ruido político y la mentira, este Ayuntamiento responde con hechos", terminaba el texto.
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Así afectará la borrasca Leonardo a la Región de Murcia: lluvias, viento y fuerte oleaje
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada