Críticas en Lorca por el retraso en la apertura de una nueva sala de estudio

La futura nueva sala de estudio del Casco Histórico de Lorca sigue generando polémica entre las dos principales formaciones políticas del municipio. Y es que, desde que este diario desvelara en abril del pasado año la intención del Ayuntamiento de abrir una instalación de este tipo en la calle Granero para suplir los puestos de estudio suprimidos con motivo de las obras del centro cultural 'Alcalde José María Campoy Camacho', han sido varios los conflictos provocados por la misma.

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En esta ocasión era José Ángel Ponce, viceportavoz socialista, quien denunciaba el gasto de 13.000 euros por parte del Consistorio en concepto de alquiler del local destinado a acoger la instalación "de una sala de estudio que sigue cerrada a cal y canto". "Estamos en febrero de 2026 y el local continúa sin obras, sin equipamiento y sin dar servicio a un solo estudiante", abundaba el también concejal, que calificaba la situación de "absolutamente intolerable".

Plazos legales

Ante las afirmaciones socialistas, fuentes municipales lanzaban un comunicado acusando al José Ángel Ponce de utilizar "medias verdades y datos falsos", a la vez que aclaraban que el retraso en la puesta en marcha de la sala de estudio se debe a la obligatoriedad de "respetar los plazos legales antes de ejecutar cualquier actuación". Asimismo, estas voces indicaban que "en pocas semanas" comenzarán los trabajos para adecuar el local: "cuando se inaugure, la oposición estará invitada a comprobar que frente al ruido político y la mentira, este Ayuntamiento responde con hechos", terminaba el texto.