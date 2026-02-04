El Ayuntamiento de Caravaca reabre el Parque del Egido tras una reforma que lo hace más accesible e intergeneracional

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado la reforma integral del Parque del Egido, ubicado en el barrio de San Francisco, junto a la Plaza de Toros. La actuación ha contado con un presupuesto de 86.394 euros y ha permitido renovar este espacio verde, mejorando su accesibilidad y reforzando especialmente la zona de juegos infantiles.

Esta actuación en el Barrio de San Francisco, con una inversión de 86.394 euros, se enmarca en el Plan de Obras y Servicios y ha sido consensuada con los vecinos a través del programa ‘La piel de cada barrio’

La reapertura del parque tuvo lugar ayer con un encuentro vecinal, acompañado de una merienda con las tradicionales tortas fritas y actividades lúdicas para los más pequeños. Al acto asistió el alcalde, José Francisco García, acompañado por miembros del equipo de Gobierno y por numerosos vecinos del barrio. Durante la inauguración, el alcalde destacó que “esta actuación responde a una forma de gobernar basada en la escucha activa para adaptar los espacios públicos a las necesidades reales de quienes los utilizan a diario”.

José Francisco García subrayó que el proyecto “ha permitido configurar un parque más intergeneracional, accesible y amable, pensado tanto para la infancia como para las personas mayores, y respetando al máximo la identidad verde del entorno”. En este sentido, recordó que las obras se han consensuado con los residentes a través del programa municipal de participación ciudadana ‘La piel de cada barrio’, que se desarrolla periódicamente en distintos puntos del casco urbano y las pedanías.

Este parque presentaba un deterioro como consecuencia del paso del tiempo y de la presencia de arbolado de gran porte

Este parque presentaba un deterioro como consecuencia del paso del tiempo y de la presencia de arbolado de gran porte. Este arbolado se ha conservado íntegramente, incorporando además nuevas especies aromáticas y otros tipos de plantas autóctonas que refuerzan el carácter natural del espacio.

Obras de mejora

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, visitó las obras de mejora / Enrique Soler

Las obras han incluido la reestructuración del entorno, la mejora de los paseos peatonales mediante pavimentos de adoquín y albero y la instalación de un sistema de riego por goteo. Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación de los muros perimetrales del parque.

Uno de los elementos más destacados de la actuación ha sido la completa renovación de la zona infantil, que se encontraba muy afectada por las raíces del arbolado y por la antigüedad de los elementos. En este espacio se ha instalado un nuevo pavimento y se han sustituido los juegos existentes por otros más modernos y seguros. Además, en la plaza superior, situada junto a la Plaza de Toros, se ha incorporado un equipamiento de aparatos biosaludables, con el objetivo de fomentar el ejercicio físico y la vida saludable entre las personas mayores del barrio.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa avanzando en la modernización y mejora de los espacios públicos del municipio.

Plan de obras y servicios

La reforma del Parque del Egido se enmarca en el Plan de Obras y Servicios que el Ayuntamiento viene ejecutando durante los últimos meses, con una inversión global cercana a los 900.000 euros aportados por el Gobierno de la Región de Murcia. Este plan ha recogido diversas actuaciones destinadas a la mejora de jardines, calles y edificios públicos tanto en el casco urbano como en las pedanías.

La reforma del Parque del Egido se enmarca en el Plan de Obras y Servicios que el Ayuntamiento viene ejecutando durante los últimos meses

Dentro de este programa, la del Parque del Egido ha sido una de las actuaciones más destacadas en materia de espacios verdes, junto a la renovación de la zona infantil del jardín de El Cejo y la instalación de nuevos espacios de juego en el Parque Mayrena y en Los Huertos del Vicario, áreas verdes estas últimas de reciente creación.