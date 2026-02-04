72 niños de Puerto Lumbreras ya disfrutan de la escuela infantil municipal Juan López totalmente reformada

El Gobierno regional ha invertido más de 300.000 euros en las obras de remodelación integral de la escuela infantil municipal Juan López de Puerto Lumbreras y en la financiación de la gratuidad de las 72 plazas de cero a tres años que ofrece. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, inauguraron este miércoles la reforma integral de este centro educativo.

La escuela de Educación Infantil Juan López está situada en la calle Pablo Casals, y ofrece un total de 72 plazas gratuitas de cero a tres años en seis unidades, dos de cero a un año, dos unidades de uno a dos años y dos unidades de dos a tres años. Los niños se incorporaron al centro el pasado lunes, dos de febrero.

Los trabajos de remodelación integral han consistido en el repintado de las estancias interiores y de la fachada, instalación de suelo y zócalo vinílico amortiguador, y se ha renovado el césped artificial del patio infantil. Además, se ha colocado en la zona exterior un suelo especial con sistema de acolchado para amortiguar caídas y se ha instalado un zócalo exterior alrededor de todo el edificio y los alféizares en las ventanas.

Asimismo, se ha renovado la red exterior de saneamiento, se han colocado imbornales para la recogida de aguas pluviales y una malla anticorrimiento en el talud de la parte norte, se han subsanado los problemas de humedades que tenía el inmueble y se ha adaptado el baño general a personas con movilidad reducida.

La remodelación del centro ha supuesto una inversión que supera los 100.000 euros, de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El consejero de Educación destacó “la apuesta del Gobierno regional por la escolarización de menores en edades tempranas y universalizar la educación infantil con el incremento de más de 8.100 plazas gratuitas de 0-3 años (el 1.300 por ciento) respecto a las 600 plazas en gratuidad que había en el curso 2022-2023. Este curso escolar se ofrece más de 8.700 plazas gratuitas de 0-3 años”.

El centro Juan López se ha reconvertido en escuela infantil para poder implantar las enseñanzas vigentes correspondientes a la etapa educativa del primer ciclo de Educación Infantil. Según el convenio que la Consejería de Educación y Formación Profesional firmó con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, la Consejería ha incluido esta escuela en la programación de la enseñanza y en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, realizará las funciones de información, asesoramiento y control propias de la Inspección Educativa.

Por su parte, el Ayuntamiento, que es el titular del centro, sufragará los gastos de funcionamiento, conservación del edificio, impartirá el currículo correspondiente al primer ciclo de Educación Infantil y dotarán al centro de los profesionales necesarios para su funcionamiento.

Gratuidad de plazas

El Gobierno regional ha concedido una subvención directa al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de 216.000 euros, de los que 180.000 son fondos propios y el resto fondos europeos MRR, para mantener la gratuidad de las 72 plazas de cero a tres años de esta escuela infantil.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recibido del Gobierno regional 420.000 euros para el mantenimiento de las 140 plazas gratuitas de cero a tres años de la escuela infantil municipal Ana María Sánchez, y 237.000 euros para subvencionar las 79 plazas de la escuela infantil municipal La Estación, en El Esparragal.

Noticias relacionadas

El Ejecutivo destina este año más de 6,2 millones de euros de fondos propios para financiar las cerca de 3.000 plazas de cero a tres años de escuelas municipales infantiles gratuitas para el alumnado de la Región, que se crearon con fondos europeos MRR, cuya financiación europea finaliza el día 28 de este mes.